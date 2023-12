Kręć profesjonalne wideo z gimbalem DJI Osmo Mobile 6 z Media Expert

gimbal DJI Osmo Mobile 6 – funkcje, które uatrakcyjnią każde zdjęcie i nagranie

gimbal DJI Osmo Mobile 6 – design i lekka konstrukcja

Co znajduje się w zestawie?









Wśród funkcji technicznych dostępnych podczas nagrywania za pomocą gimbala DJI Osmo Mobile 6 znajdują się m.in. funkcje, które znacznie uatrakcyjniają obraz i dają możliwość zbudowania oryginalnej, dynamicznej narracji. Nagranie wzbogaci też zoom, dzięki której można przybliżać i oddalać obiekty w kadrze. Funkcja natomiast ułatwia wykonanie selfie bądź grupowego zdjęcia, a opcja oferuje gotowe szablony z dopasowaną muzyką, przejściami i efektami.

Funkcja śledzenia pozwala natomiast na stabilne utrzymywanie filmowanego obiektu w centrum kadru, nawet jeśli znajduje się w większej odległości albo się porusza. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas podczas podróży bądź nagrywania ruchliwego miejskiego życia.

O wysoką jakość obrazu dba 3-osiowa stabilizacja, dzięki której nawet najbardziej dynamiczne ujęcia pozbawione są drgań.

Co więcej, gimbal uruchamia się automatyczne, gdy tylko go rozłożysz. Zdjęcia i materiały wideo da się na nim łatwo i wygodnie edytować za pomocą 6 dostępnych aplikacji – w tym aplikacji, która będzie bardzo pomocna szczególnie dla początkujących użytkowników, ponieważ zawiera praktyczne samouczki i tryb sugerujący np. sekwencje ujęć.

Stabilizator jest poręczny i lekki, dzięki czemu zmieści się wszędzie, a po złożeniu i schowaniu do etui zajmuje tak niewiele miejsca, że można go mieć zawsze pod ręką. Materiał, z którego jest zbudowany, jest odporny na plamy i antypoślizgowy, dzięki czemu pewnie leży w ręce podczas wykonywania nawet gwałtownych ruchów. Magnetyczny uchwyt zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo telefonu, nawet gdy znajduje się w obudowie.

DJI Osmo Mobile 6 posiada także wbudowany wysięgnik teleskopowy, który nie tylko ułatwia robienie selfie i grupowych zdjęć, ale także daje możliwość łapania kadrów pod każdym kątem.

Kupując gimbal DJI Osmo Mobile 6 w Media Expert, otrzymasz wraz z urządzeniem: