Mark Pavia ("Nocne zło") pracuje nad adaptacją opowiadania Stephena Kinga

Co wiemy o "Trapped?"

"Trapped" to adaptacja opowiadania pod tym samym tytułem, które King napisał wspólnie z Richardem Chizmarem . Jego bohaterką jest młoda studentka. Podczas samotnej wędrówki po gęstych lasach stanu Maine odkrywa ona, że stała się celem dziwacznego seryjnego mordercy.Scenariusz, będący wspólnym dziełem Pavii, Chizmara i jego syna, również uznanego powieściopisarza, jest już gotowy. Litto poszukuje aktualnie inwestorów oraz studia, które weźmie projekt pod swoje skrzydła. "Trapped" nie jest jedynym wspólnym projektem, jaki szykuje duet. Pracują również nad opowiadającym o niezrównoważonym aktorze horrorem "Hollywood Psycho" oraz thrillerem "Murder-Abilia". Mają nadzieję, że będzie to początek podobnej współpracy, jaka łączyła ojca Litto – zmarłego w 2019 roku George'a Litto – z Brianem De Palmą Proza Stephena Kinga jest chętnie przenoszona na ekran. Wkrótce do kin trafi wyreżyserowana przez Mike'a Flanagana adaptacja opowiadania " Życie Chucka ". Przypominamy zwiastun:U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach. Czy jego los splata się jakoś z ich losem i jaki ma związek ze zbliżającą się katastrofą? Historię Chucka poznajemy od końca, gdy stając w obliczu nieuchronnego, wyszukuje w pamięci chwile i zdarzenia, które nadawały jego życiu prawdziwy sens. To sprawy znane każdemu z nas, najprostsze, ktoś powiedziałby, że wręcz banalne, a jednak najwspanialsze. Miłość najbliższych, młodzieńcze marzenia, momenty szalonej zabawy, przyjaźnie, pasje i małe zwycięstwa odnoszone w codziennych zmaganiach z losem. Każdy z nas ma swój własny mały wszechświat, który trwa tyle co nasze życie, ale jego odbicia istnieją dalej we wszechświatach innych.