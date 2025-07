"Słowik" z siostrami Fanning w końcu trafi na ekran! Znamy datę premiery

"The Nightingale" – długo wyczekiwana adaptacja

"Słowik" – o czym opowiada fabuła?





Adaptacja książki Kristin Hannah przeszła bardzo długą drogę na ekran. W 2015 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o projekcie, za jego kamerą stanąć miała Michelle McLaren . Po latach jej miejsce zajęła Mélanie Laurent – gwiazda m.in. " Bękartów wojny " i " Naszego jutra ", a główne role otrzymały Dakota Elle Fanning . Wygląda na to, że produkcja znów nabrała tempa."Słowik" inspirowany jest biografią bohaterki francuskiego ruchu oporu Andrée de Jongh. To historia dwóch sióstr Isabelle i Vianne. Dzieli je wszystko: wiek, okoliczności, w jakich przyszło im dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności. Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci z czasem staje się dramatycznie wysoka.Powieść sprzedała się na całym świecie w 11 milionach egzemplarzy. Elle Fanning już niedługo zobaczymy w nowym filmie Joachima Triera Sentimental Value " z Renate Reinsve Stellanem Skarsgårdem w rolach głównych. Film cieszył się w tym roku 19-minutową owacją po seansie na festiwalu w Cannes. Muzykę do filmu stworzyła Hania Rani