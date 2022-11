Kup bilet i wyrusz na Pandorę!

Czy można w środku zimy przenieść się w tropiki za jedyne 18,90 zł? Cinema City udowadnia, że tak!W Cinema City wystartowała przedsprzedaż na film " Avatar: Istota wody " (dystrybucja: Disney Polska). Wszyscy fani filmów science-fiction po ponad 10-latach będą mogli 16 grudnia udać się w ponowną podróż na Pandorę i poczuć jej klimat we wszystkich wymiarach rozrywki (IMAX, 4DX, ScreenX, VIP) jest to dużo prostsze, niż podróż do ciepłych krajów. Przed kupnem biletu warto zastanowić się nad tym, który z kinowych formatów jest dla nas najbardziej odpowiedni. Do wyboru mamy:2DPodróż z klasą. Prosto do celu. W dobrej cenie. Nic dodać. Nic ująć.IMAXPandora jest stworzona dla wielkich ekranów. Przy podziwianiu widoków oraz delektowaniu się niesamowitymi odgłosami flory i fauny, najlepiej sprawdzi się ogromny ekran IMAX. Zobaczcie Avatar: Istota wody w pełnej okazałości na sali IMAX w wersji 2D lub 3D.4DXJeśli chcecie wyciągnąć z wycieczki na Pandorę jak najwięcej przeżyć - wybierzcie 4DX. Podczas seansu mogą wystąpić turbulencje! Poczujcie na własnej skórze wilgoć Pandory, wiatr we włosach oraz jej zapachy. Wystarczy usiąść wygodnie, a my zajmiemy się resztą.SCREENXGdy panorama Pandory na jednym ekranie nie wystarcza, to mamy dla Was propozycję: możecie zobaczyć ją aż na trzech! ScreenX pozwoli Wam odkryć Avatar: Istota wody z zupełnie innej, szerszej perspektywy.VIPWybierzcie się na Pandorę na pokładzie VIP. w cenie znajdują się nielimitowane przekąski w dedykowanym barze oraz doskonałej jakości kameralna sala z wygodnymi skórzanymi fotelami.Bilety kupisz na: www.cinema-city.pl