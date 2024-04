"Martwe zło" doczeka się kolejnej odsłony. Za kamerą początkujący filmowiec

Francis Galluppi ma pomysł na "Martwe zło"

Powrót "Martwego zła"

Zwiastun filmu "Martwe zło: Przebudzenie"

Szczegóły projektu trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być oryginalna historia, z którą Galluppi zgłosił się do Ghost House.- zachwala filmowca Sam Raimi to historia komiwojażera, który w trakcie noclegu w prowincjonalnym miasteczku w Arizonie staje się zakładnikiem dwóch złodziei. Bandyci zrobią wszystko, aby tylko zabezpieczyć łup pochodzący z napadu na bank. Film będzie miał premierę 10 maja.Po raz pierwszy cykl został odświeżony przez Fede Álvareza w 2013 roku. Ten film jednak sprawił, że na dekadę marka zniknęła z kin.W 2023 roku powróciła w wielkim stylu. Kosztujące 20 milionów dolarówzarobiło na całym świecie ponad 146 mln dolarów. Aktualnie trwają prace nad spin-offem cyklu, który ma wyreżyserować Sébastien Vaniček