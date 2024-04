TOP: Cztery łapy, pies kudłaty. Wybieramy najlepsze filmowe psiaki

TOP: Najlepsze filmowe psiaki

O czym opowiada "John Wick"?

O czym opowiada "Umberto D."?

O czym opowiada "101 dalmatyńczyków"?

O czym opowiada "Wendy i Lucy"?

O czym opowiada "Wallace & Gromit: Wściekłe gacie"?

John Wick był najlepszym płatnym zabójcą w USA, ale dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Po jej śmierci nie dane mu będzie w spokoju przeżyć żałoby. Gdy syn rosyjskiego mafiosa odbierze mu ostatnią pamiątkę po ukochanej, zemsta będzie tylko kwestią czasu. Przestępczy świat na wieść o tym, że John Wick wrócił do gry, zamiera w przerażeniu, a rosyjski mafioso wydaje na niego wyrok śmierci. Już wkrótce miasto stanie w płomieniach...Umberto Domenico Ferrari ( Carlo Battisti ) jest emerytowanym urzędnikiem państwowym. Z powodu dewaluującej się państwowej emerytury ma duży problem z zapłaceniem czynszu za wynajem pokoju. Właścicielka mieszkania ( Lina Gennari ) próbuje to wykorzystać i pozbyć się go. Umberto stara się na różne sposoby zdobyć pieniądze potrzebne na spłatę długów. Jedynymi przyjaciółmi staruszka są ciężarna służąca ( Maria-Pia Casilio ) i piesek Flick.Pies Pongo i jego pan Roger wiodą spokojne życie. Pewnego dnia ich życie zmienia się na lepsze, kiedy to Pongo aranżuje spotkanie swojego pana z Anitą, właścicielką Perdity; prowadzi do związania dwóch bardzo szczęśliwych par. Po pewnym czasie na świat przychodzi piętnaścioro szczeniąt. Szczęście w rodzinie burzy nagłe pojawienie się demonicznej Cruelli Demon. Pragnie ona kupić szczenięta i z ich skór uszyć wspaniałe futro. Rozpoczyna się walka rodziny o porwane psiaki...Młoda kobieta jest na "życiowym zakręcie " i próbuje dotrzeć na Alaskę w celu znalezienia lukratywnej sezonowej pracy. W małym miasteczku jej samochód się psuje a pies, który jest jej jedynym towarzyszem podróży, gubi się. Wydarzenia te prowadzą do serii poważnych komplikacji w dość skrupulatnie zaplanowanej podróży. Sytuacja finansowa głównej bohaterki staje się dramatyczna...Gromit dostaje na urodziny maszynę do wyprowadzania go na spacery skonstruowaną przez jego pana - wynalazcę Wallace'a. W tym czasie w ich domu wynajmować pokój zaczyna pingwin i powoli zdobywa zaufanie Wallace'a. Gromit wyprowadza się, a maszyna - tytułowe "wściekłe gacie" - przestaje spełniać funkcję, do której została stworzona...