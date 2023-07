Kup bilet na film Barbie do Cinema City i wygraj nagrody od NYX Professional Makeup

Oto najbardziej różowy konkurs tych wakacji. Jeśli tak jak my nie możesz się doczekać filmu Barbie na wielkim ekranie, to mamy dla Ciebie nie lada gratkę, bo do wygrania jest prostownica parowa Barbie x SteamPod i zestaw kosmetyków od NYX Professional Makeup wraz z paletką cieni i błyszczykiem mini z limitowanej edycji stworzonej we współpracy z nowym filmem " Barbie ". Co zrobić, by wygrać? Obejrzeć " Barbie " w Cinema City i opisać swój dzień w Barbie Land na https://konkurs.cinema-city.pl/ Już od 21 lipca na ekranach kin oglądać będzie można film " Barbie " w reżyserii Grety Gerwig Ryanem Goslingiem w rolach Barbie i Kena. Jeśli w Twojej krwi płynie róż i brokat, a oprócz świetnej zabawy na seansie chcesz powalczyć o fantastyczne nagrody, koniecznie kup bilet do Cinema City na " Barbie www.cinema-city.pl/filmy/barbie . Wszystkie bilety zakupione na film od 23 czerwca do 6 sierpnia mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są nagrody od NYX Professional Makeup. Wystarczy zarejestrować kupiony bilet na stronie: https://konkurs.cinema-city.pl/ i odpowiedzieć na pytanie:, a potem tylko trzymać kciuki za wygraną. A jest o co walczyć!Główną nagrodą w konkursie jest prostownica parowa Barbie x SteamPod oraz zestaw kosmetyków od NYX Professional Makeup wraz z paletką cieni i błyszczykiem mini z limitowanej edycji stworzonej we współpracy z nowym filmem " Barbie ". Oprócz tego mamy dwie nagrody dodatkowe, w skład których wchodzą kosmetyki od NYX Professional Make Up.Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są od 17 lipca do 6 sierpnia. Nie ma więc na co czekać. Kup bilet na Barbie i daj sobie szansę na wygraną.Dodatkowo nie zapominaj, że każdy bilet zakupiony do kina Cinema City od 30 czerwca do 31 sierpnia bierze udział w letniej loterii sieci, w której wygrywa każdy kinoman. Wystarczy zarejestrować na stronie: http://www.loteria.cinema-city.pl kod, który znajduje się na bilecie i za pomocą specjalnej zdrapki sprawdzić, jaka nagroda się pod nim kryje. Do wygrania są: Skoda Karoq, smartfony Motorola Razr 40 Ultra, rowery Kross, walizki Wittchen, karty podarunkowe BP, vouchery do Suntago, a także nagrody kinowe, którymi są m.in. roczne abonamenty kinowe Unlimited, bilety na seanse, przekąski barowe i wiele więcej.