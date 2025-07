Horror w DC. Znamy szczegóły filmu "Clayface"

Nowy Clayface będzie aktorem z Gotham

Przypomnijmy, że pomysłodawcą filmujest jeden z najpopularniejszych obecnie twórców horrorów. Po raz pierwszy publicznie zaczął o tym mówić jeszcze za czasów starego kierownictwa DC Studios. Po przejęciu władzy przez Jamesa Gunna Petera Safrana przedstawił im swój projekt, a ci zlecili mu napisanie scenariusza.Pierwotnie Flanagan miał być także reżyserem obrazu. Ostatecznie jednak ze względu na swoje zobowiązania względem serialu " Carrie " i remake'u " Egzorcysty " musiał się z projektem pożegnać. Jego miejsce na stanowisku reżysera przejąłScenariusz Flanagana . Tak, jak to było w serialu, bohater filmu nazywa sięJednak jego filmowa biografia będzie inna. Otóż w nowej wersji Matt Hagen będzie aktorem, który opuścił Gotham i przeniósł się do Hollywood w poszukiwaniu sławy. Szło mu dobrze. Do czasu. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany. Jego kariera legła w gruzach, a niedługo potem okazuje się, że jest zmiennokształtnym monstrum. Ta biografia jest bliższa Clayface'owi z czasów komiksowej Złotej Ery, kiedy był nim Basil Karlo.. Będzie nią wymyślona na potrzeby widowiska dr Caitlin Bates. Jest on właścicielką biotechnologicznego start-upu. Hagen jest dla niej idealną okazją do rozwoju przełomowych terapii medycznych. To, co zaczyna się jako biznesowa transakcja, zmienia się w prawdziwe uczucie...Problem w tym, że Caitlin ma narzeczonego. To detektyw John. Film oczywiście będzie miał też antagonistę. Ale jego szczegółów na razie nie znamy. Nie będzie to jednak postać z komiksów DC, lecz osoba wymyślona na potrzeby filmu.Zdjęcia doruszą we wrześniu. W głównej roli wystąpi. Premiera planowana jest na wrzesień 2026 roku.