Lionsgate w końcu spełni marzenie o prequelu "Igrzysk śmierci"

Lionsgate w końcu dostanie okazję spełnienia obietnic, które szefowie studia publicznie składają od 2015 roku i premiery ostatniej części. I już za parę lat w kinach będziemy mogli oglądać prequel cyklu.A wszystko to dzięki Suzanne Collins . Autorka literackiego pierwowzoru napisała bowiem nową powieść osadzoną w świecie Panem. Książka trafi do księgarń w przyszłym roku.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja powieści rozgrywa się 64 lata przed wydarzeniami z, a zatem podczas jubileuszowej, dziesiątej rywalizacji na śmierć i życie przedstawicieli wszystkich dystryktów Panem.Przypomnijmy: akcja cyklu rozgrywa się w totalitarnym świecie rządzonym twardą ręką przez elitę zamieszkującą Capitol. Co roku odbywają się brutalne Igrzyska, w których udział biorą przedstawiciele 12 dystryktów (po parze chłopiec/dziewczynka w wieku 12-18 lat). Igrzyska zostały zorganizowane jako forma represji wobec mieszkańców, którzy zbuntowali się przeciwko władzy Capitolu (co skończyło się destrukcją 13 Dystryktu).stanowią największy kasowy cykl wytwórni Lionsgate. Tylko pięć tytułów studia w Stanach Zjednoczonych przekroczyło granicę 200 milionów dolarów wpływów, w tym właśnie wszystkie cztery ekranizacje powieści Collins . Globalnie zarobiły one w kinach 3 miliardy dolarów. Mimo wielu prób do dziś Lionsgate nie jest w stanie powtórzyć tamtego sukcesu.