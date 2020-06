Najlepsze filmy postapokaliptyczne. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW POSTAPO



19 FILM Igrzyska śmierci The Hunger Games 2012 22 min. 2012 7,2 346 315 ocen społeczności 17 917 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sci-Fi kraj USA reżyser Gary Ross obsada Jennifer Lawrence

Josh Hutcherson Ranking "najlepsze filmy postapo" nie może obyć się bez widowisk sf oferujących dystopijną wizję przyszłości. " Igrzyska śmierci " to wersja młodzieżowa. W wyniku katastrof ekologicznych i wojny świat, jaki znamy, uległ zagładzie. Ludzie jednak przetrwali i stworzyli zalążki nowej cywilizacji mającej zapowiedz powtórce z przeszłości. Kiedy jednak rozgrywa się akcja filmu, świat nie wygląda zbyt różowo. Opresyjna władza i brutalne igrzyska wyraźnie wskazują, że dzieje się coś złego. Ludzie zdają się gotowi przeżyć nową apokalipsę. Iskra rewolty zacznie się niewinnie - od decyzji Katniss ( Jennifer Lawrence ) o zastąpieniu siostry w Igrzyskach Śmierci.

16 FILM Surwiwalista The Survivalist 2015 44 min. 2015 5,7 2 542 oceny społeczności 1 284 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Wielka Brytania reżyser Stephen Fingleton obsada Martin McCann

Mia Goth Jeden z bardziej niedocenianych filmów postapo. To kino skromne, które zamiast efekciarstwa typowego dla widowisk sf oferuje spokojną narrację znaną raczej z filmów artystycznych. " Surwiwalista " jest opowieścią o próbie przetrwania w świecie, w którym żywność jest na wagę złota. Jedni są w stanie ją hodować. Ale w ten sposób narażają się na ataki innych. Samotność wydaje się być najlepszą strategią przetrwania. Jak tu jednak odmówić pomocy i zachować swoje człowieczeństwo. Obraz skromny i brutalny ze świetną rolą Martina McCanna

13 FILM Uciekinier The Running Man 1987 41 min. 1987 6,7 25 119 ocen społeczności 3 147 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sci-Fi kraj USA reżyser Paul Michael Glaser obsada Arnold Schwarzenegger

Maria Conchita Alonso Przed laty był to wielki hit wypożyczalni. Obraz z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej jest kwintesencją kina rozrywkowego późnych lat 80. W filmie widzimy Stany Zjednoczone po katastrofie ekonomicznej. Kraj zmienił się w totalitarne państwo w permanentnym stanie wojny. Ludzie jednak nie zwracają na to uwagi karmieni ogłupiającymi i krwawymi programami, w których śmierć stała się najwyższą formą rozrywki. Mistrzowska mieszanka kiczu, tandety z dynamicznymi scenami akcji i Schwarzeneggerem robiącym to, w czym zawsze był najlepszy.

4 FILM 9 2009 19 min. 2009 7,4 56 583 oceny społeczności 16 655 chce zobaczyć gatunek Animacja

Przygodowy

Sci-Fi kraj USA reżyser Shane Acker W świecie " 9 " człowiek należy już do przeszłości. Pod zasnutym chmurami niebem ciągną się kilometrami ruiny wspaniałych niegdyś budowli, a tu i ówdzie można jeszcze natknąć się na jakieś truchło. Na tym cmentarzysku jedynymi poruszającymi się i w miarę inteligentnymi postaciami są: bezwzględna maszyna-bestia oraz kilka szmacianych laleczek. Zachwycająca wizja cmentarza ludzkiej cywilizacji. Animacja Shane'a Ackera jest wszystkim tym, czym powinna być współczesna opowieść sf.

2 FILM Delicatessen 1991 39 min. 1991 7,4 26 292 oceny społeczności 14 277 chce zobaczyć gatunek Czarna komedia kraj Francja reżyser Jean-Pierre Jeunet obsada Dominique Pinon

Marie-Laure Dougnac Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy czarna komedia Jean-Pierre'a Jeuneta Marca Caro nie powinna znaleźć się na pierwszym miejscu listy "najlepsze filmy postapo". Czarny humor i bogata wyobraźnia Francuzów dały nam rozkosznie surrealistyczną wizję świata na skraju upadku. Oto świat, w którym żywność jest cenniejsza niż złoto. W celu zapewnienia mieszkańcom pewnej kamienicy źródła taniego mięsa, tamtejszy rzeźnik daje ogłoszenie o pracę. Ci, którzy się zgłaszają, stają się ofiarami, a ich tusze ćwiartowane i rozdawane mieszkańcom.

Wizja końca świata jest wam bliska? Kochacie oglądać walkę ludzi o przetrwanie w czasach upadku cywilizacji? Świetnie! Poniżej znajdziecie naszym zdaniem najlepsze filmy postapo. Zachęcamy też do zajrzenia do innych naszych rankingów: najlepsze filmy o kosmosie Ranking "najlepsze filmy postaopo" nie jest łatwo przygotować. Kino kocha ten temat i filmowcy wielokrotnie po niego sięgali. W naszym zestawieniu filmów postapo postawiliśmy na zróżnicowanie tematycznie. Znajdziecie więc tu filmy, w których koniec świata już się wydarzył, ale dzięki podróżom w czasie jest szansa na powstrzymanie go (" 12 małp "). Uwzględniamy również te opowieści, w który koniec cywilizacji ludzi właśnie ma miejsce (" Ostatnia miłość na Ziemi "). Zamieściliśmy także te filmy, które pokazują rzeczywistość długo po apokalipsie, kiedy to na gruzach naszej cywilizacji powstał nowy, wspaniały (?) świat (" Equilibrium "), w którym ludzkość nie jest wcale na szczycie cywilizacyjnej drabiny (" Planeta małp ").