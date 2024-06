TOP: Najlepsze role Donalda Sutherlanda. Żegnamy wielkiego aktora

Sutherland i Fellini – trochę duet-marzenie, a trochę starcie tytanów. Wywodzący się z psychologicznie realistycznego Hollywood aktor stał się bowiem w rękach włoskiego reżysera lalką, marionetką. " Casanova " to przecież film-opera, oscylujący na antypodach parareporterskiego, rozimprowizowanego " MASH " czy posępnego, ulicznego " Klute ". Biografia słynnego XVIII-wiecznego libertyna to okazja do zobaczenia Sutherlanda w nakreślonej nietypowo grubą, karykaturalną kreską roli. Niech Was jednak nie zmyli "imprezowa" reputacja tytułowego bohatera. Pod fasadą Felliniowskiego rozbuchania i grubą warstwą makijażu w "Casanovie" zieje egzystencjalna pustka i czai się widmo śmierci. To o nich opowiada Fellini , to je gra Sutherland – i to z ich wspomnieniem zostajemy po seansie.