Michał Kempa twarzą nowej kampanii CANAL+

CANAL+ ruszył z kampanią reklamową promującą nową usługę CANAL+ telewizja przez internet. Bohaterem spotów promocyjnych został dziennikarz i stand-uper Michał Kempa.CANAL+ telewizja przez internet to nowa usługa, która w jednym miejscu łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD, nie wymaga podpisywania długoterminowej umowy oraz zmienia dotychczasowy sposób interakcji z telewizją. W nowym CANAL+ znalazły się treści z wybranych kanałów na żywo, filmy, seriale, emocjonujący sport, programy informacyjne, dokumenty oraz programy na życzenie od CANAL+ i zewnętrznych dostawców. CANAL+ w nowej usłudze stawia przede wszystkim na doświadczenie i prezentuje nowe oblicze telewizji – prostej, intuicyjnej i dostosowanej do potrzeb widza.W spotach promocyjnych benefity nowej usługi CANAL+ prezentuje widzom dziennikarz i stand-uper Michał Kempa. Akcja spotów rozgrywa się w mieszkaniu głównego bohatera, który korzystając z dużej ilości wolnego czasu wymyślił telewizję na nowo.Za koncept kreatywny kampanii oraz nadzór nad produkcją spotów telewizyjnych odpowiadała agencja HAVAS Warsaw. Dział marketingu CANAL+ przygotował scenariusze spotów oraz dopasował kreacje reklamowe do różnych formatów. Koncept komunikacji digital przygotowała agencja Change Serviceplan. Produkcją spotów zajął się dom produkcyjny Dynamo. Media do kampanii zaplanowała agencja HAVAS Media.Od końca maja spoty promocyjne oraz inne kreacje reklamowe są widoczne w mediach digital oraz social mediach. Od połowy czerwca kampania ruszy w telewizji.