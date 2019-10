Michelle Monaghan w obsadzie nowej "Szkoły czarownic"

Getty Images © James Devaney



) dołączyła do obsady filmu. Szczegóły jej roli nie zostały na razie ujawnione.Film jest rebootem. W oryginale z 1996 roku siedemnastoletnia Sarah przenosi się do nowej szkoły w Los Angeles. Jej uwagę zwracają trzy rówieśnice, nazywane "czarownicami z Eastwick". Trapione przez różne kompleksy dziewczyny rzeczywiście szukają drogi do czarnej magii, chętnie też witają w swoim gronie Sarah, która - jak się okaże - jest czarownicą naturalną. Dzięki niej udaje się zamknąć magiczny krąg. Każda z nich otrzymuje dar o jaki prosiła - miłość, urodę, nienawiść, siłę. Czy jednak czarownice z Los Angeles potrafią właściwie wykorzystać swe zdolności? Już niebawem przyjdzie im stoczyć krwawą bitwę między sobą.Reżyserką, scenarzystką i producentką wykonawczą filmu jest Zoe Lister-Jones