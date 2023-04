"MaXXXine": Mia Goth jako gwiazda filmów dla dorosłych. Wiemy, kto będzie jej partnerował!

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Lily Collins

Getty Images © Theo Wargo

Kevin Bacon

Getty Images © Mike Marsland

Elizabeth Debicki

O czym opowie "MaXXXine"?

Skąd znamy Mię Goth?

Zobaczcie zwiastun "X", filmu, w którym Mia Goth po raz pierwszy wcieliła się w Maxine

Poprzyszedł czas na trzecią część trylogii. Jak podaje portal Deadline, wwcielającej się w tytułową rolępartnerować będą m.in.Tytułową, aspirującą gwiazdkę porno, poznaliśmy w. Po krwawych wydarzeniach, które rozegrały się na farmie Pearl i jej męża, bohaterka rusza w stronę Los Angeles, gdzie ma nadzieję rozpocząć karierę aktorki. Projekt, podobnie jak dwie poprzednie części trylogii, powstaje dla studia A24. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu., która powróci do swej roli, towarzyszyć będą), Moses Sumney ), Michelle Monaghan ), Bobby Cannavale ), Lily Collins ), Halsey ),) i Kevin Bacon ).Na wielkim ekraniezadebiutowała rolą P w dramacie. W jej filmografii znajdziemy takie produkcje jak Luki Guadagnino , dramat kostiumowyczy, w którym wcieliła się zarówno w Maxine, jak i Pearl. Do roli tej drugiej bohaterki powróciła w horrorze. Aktualnie jej filmografię zamykaEkipa początkujących filmowców jedzie na prowincję, aby tam nakręcić porno, jakiego świat nie widział. Miejsca na plener użycza im para posępnych staruszków. Młodzi adepci pornobiznesu nie domyślają się, że ich leciwi gospodarze wcale nie myślą o nocnych pacierzach. Zwłaszcza ona, Pearl, to indywiduum o wybujałych potrzebach i niezaspokojonych rządzach. Nadchodzi czas krwawych żniw.