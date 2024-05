Mnóstwo promocji na Allegro Smart! Week. Na takie okazje się czeka

Allegro Smart! Week – najciekawsze propozycje dla kinomanów





. Kilka dni pełnych gorących ofert już za nami, ale wciąż czekamy na kolejne. Każdego dnia aż do 22 maja na Allegro znajdziecie wyjątkowe okazje na najbardziej pożądane przez kinomanów produkty, w tym elektronikę – telewizory, telefony, słuchawki, głośniki i mnóstwo innych gadżetów. Ale promocyjnych ofert jest znacznie, znaczenie więcej, także w takich kategoriach, jak: dom, moda, dziecko czy uroda. Najgorętsze promocje znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Do tegorocznego Smart! Week dołączył również– dzięki czemu bilety na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne (w tym koncerty, festiwale i premiery teatralne) oraz sportowe będzie można kupić ze zniżkami nawet o 30%.W ramach Smart! Week Allegro przygotowało też wiele innych okazji – na przykład. A jeśli macie już aplikację Allegro (a warto!), to znajdziecie w niejWszystkie wydarzenia objęte promocją znaleźć można na stronie:Więcej ofert w ramach Allegro Smart! Week przejrzycieJak nie tracić czasu? Łączyć pożyteczne z pożytecznym! Można na przykład biegać i nadrabiać kinowe zaległości. Zupełnie jak w amerykańskim filmie! Wśród promocyjnych ofert Allegro Smart! Week znajdziecie bieżnię elektryczną, na której można iść, truchtać albo biec z wybraną prędkością. Wszystkie przyciski odpowiadające za zmianę parametrów dostępne są pod ręką na panelu dotykowym, gdzie wyświetlają się wszystkie interesujące informacje. Urządzenie to posiada też dotykowe czujniki rejestrujące puls ćwiczącej osoby, a także ilość spalonych kalorii. W system wbudowanych jest tu 12 treningów motywujących do poprawy wydajności. Pozostaje dodać do tego zestawu telewizor i cieszyć się filmowymi treningami. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Ten ekspres potrafi zrobić taką kawę jak w kawiarni. Wbudowany stalowy młynek żarowy posiada aż 13 poziomów mielenia ziaren – nietrudno więc dostosować je dokładnie do swoich preferencji. Na wyświetlaczu widoczne są wszystkie parametry, które w każdej chwili można zmieniać i ustawiać na nowo, co jest łatwe i intuicyjne. Co więcej, podwójny dozownik pozwala na zrobienie dwóch bezmlecznych kaw jednocześnie. Nie trzeba więc ustawiać się do niego w kolejce. Ekspres czyści się w dodatku sam, automatycznie przy każdym włączeniu, a po kilkunastu użyciach przypomina, że czas na odkamienianie – również całkowicie automatyczne. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Dobra wiadomość jest taka, że tego depilatora można używać w wannie bądź pod prysznicem, w dodatku bezprzewodowo – a to bardzo ułatwia pielęgnację. Jak podaje producent, nasadka do miejsc wrażliwych umożliwia depilację miejsc, które wymagają szczególnej delikatności. Kolejnym fajnym rozwiązaniem jest tu lampka, która ułatwia wychwycenie drobnych włosków, które ławo przeoczyć. W zestawie jest też nasadka do przycinania. Osoby zainteresowane na pewno wiedzą, do czego służy. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Telefon ma duży wyświetlacz, działa płynnie i ma przynajmniej jedną niezaprzeczalnie przydatna funkcję – pierścień miękkiego światła, który tworzy naturalne oświetlenie, dzięki czemu selfie wychodzą dobrze nawet w ciemności. Producent zapewnia również, że duża bateria wystarczy na cały dzień użytkowania. Czytnik linii papilarnych natomiast znacznie ułatwia jego uruchamianie i zwiększa bezpieczeństwo w razie nieautoryzowanego akcesu. Poza tym telefon jest smukły, dobrze leży w dłoni i ładnie się prezentuje. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ To perfumy, które nie wymagają przedstawienia. Klasyk Calvina Kleina o świeżym zapachu składającym z trzech nut: głowy (cytryna, grejpfrut, bergamotka, czarny pieprz, eukaliptus); serca (herbata, malina, hedione, jaśmin, magnolia, kwiat pomarańczy) oraz bazy (białe piżmo, fiołek, drzewo kaszmirowe, ambroksan, olibanum, cedr). Ta złożona kompozycja przekłada się na głębię zapachu, który odsłania swoje kolejne warstwy w ciągu dnia. Już dziś w promocyjnej ofercie o pojemności 100ml. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ