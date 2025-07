DC szykuje lokalne projekty w Korei, Japonii i Brazylii

Międzynarodowe uniwersum DC. Co ma w planach James Gunn?

Jak donosi Nexus Point News, choć Gunn dopiero teraz oficjalnie mówi o międzynarodowych produkcjach, to były one w planach od momentu przejęcia przez niego kierownictwa nad DC Studios.Projekty te są – przynajmniej na razie – opracowywane z myślą o telewizji/platformach streamingowych, a nie o kinie. Oparte będą na postaciach z komiksów DC z danych regionów.Jednak będą mieć status produkcji kanonicznych dla całego uniwersum, co oznacza, że w przyszłości postaci te będą mogły pojawiać się w innych, bardziej globalnych projektach.Nexus Point News dodaje również, że nie wszystkie z tych międzynarodowych produkcji będą projektami aktorskimi. W planach są również animacje. Gunn na razie nie precyzuje, które postaci dostaną swoje zlokalizowane filmy lub seriale. Jednak. Plotki na ten temat pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy mówiło się, że będzie to film z Pom Klementieff w roli głównej. Za scenariusz i reżyserię odpowiadać miał Jung Byung-gil (" Pani Zło ", " Carter ").