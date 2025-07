Nie żyje Michael Madsen, gwiazda Tarantino. Przypominamy jego najlepsze role

"Pobudeczka, bekon i jajeczka" mówi grany przez Michaela Madsena Budd do Beatrix Kiddo ( Uma Thurman ) w jednej ze scen dyptyku " Kill Bill ". To linijka dialogu charakterystyczna dla typu postaci, jaką gra tu jeden z ulubionych aktorów Quentina Tarantino . O Buddzie słyszymy po raz pierwszy, kiedy Beatrix (aka Panna Młoda) wspomina krzywdę, jakiej doznała, układając listę osób, na których planuje wywrzeć swoją krwawą zemstę. Budd, ksywa Grzechotnik, członek oddziału morderców znanych jako Pluton Śmiercionośnych Żmij, na dodatek brat tytułowego Billa, zajmuje prominentną pozycję na tejże liście. Ale kiedy go poznajemy, nie dorasta do oczekiwań. Zamiast groźnej maszyny do zabijania okazuje się kowbojem-lumpem, który najlepsze czasy ma dawno za sobą i bieduje, mieszkając w zapyziałej przyczepie gdzieś na końcu świata. Madsen jednak pięknie odnajduje resztki godności w tym portrecie żenującego, wypalonego maczo. Budd to bowiem postać maźnięta grubą satyryczną krechą, ale rzucająca długi, melancholijny cień: oblech, ale ze szczyptą patosu oraz smutnym spojrzeniem. Tarantino Madsen zresztą brawurowo grają nam tu na nosie. Okazuje się przecież, że starcie z Buddem będzie dużo większym wyzwaniem dla Beatrix niż mogło się wydawać – nam i jej.