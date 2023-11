Macie ochotę na "Fistaszki"? Apple TV+ przygotowuje nowy film

Powstaną nowe "Fistaszki"! Film animowany o nowych przygodach Charliego Browna oraz Snoopy'ego zostanie zrealizowany dla Apple TV+.

Co wiemy o nowych "Fistaszkach"?

Czym są "Fistaszki"?

O fabule na razie niewiele wiadomo - jedynie tyle, że jej. Za kamerą stoi Steve Martino , a scenariusz napisali Karey Kirkpatrick oraz Craig Schulz Cornelius Uliano , czyli ekipa odpowiedzialna za poprzednie kinowe " Fistaszki " z 2015 roku. Tamten film zdobył nawet nominację do Złotego Globu dla najlepszej animacji. Jak będzie w tym przypadku?A przy okazji zrobić ciekawą, autorską rzecz wraz z moim synem Brianem" - powiedział producent Charles Schulz w oświadczeniu. Przypomnijmy, że Apple TV+ jest właścicielem praw do "Fistaszków".Oglądało je ponad 350 milionów osób w 75 krajach, a poza komiksami doczekaliśmy się seriali, filmów animowanych i gier wideo. Bohaterowie serii to niepewny siebie i nerwowy Charlie Brown oraz jego piesek Snoopy.