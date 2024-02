Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich rozdane po raz drugi

W niedzielny wieczór 25 lutego, Gildia Scenarzystów Polskich po raz drugi przyznała nagrody za najlepsze scenariusze do filmów i seriali, które miały swoje kinowe premiery w 2023 roku.W kategorii scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, nagrodę otrzymali scenarzyści filmu "Filip" - Michał Kwieciński i Michał Rosa (podpisany jako Matejkiewicz).Michał Kwieciński jest reżyserem i producentem filmowym. Założył Akson Studio. Wyprodukował filmy takie jak "Katyń", "Miasto 44", "Wałęsa. Człowiek z nadziei" czy "Teściowie" oraz seriale "Czas honoru", "Wojenne dziewczyny" i "Szadź". Jest również reżyserem wielu filmów i seriali - takich jak "Statyści", "Jutro idziemy do kina", "Bodo", "Miłość jest wszystkim" czy "Filip" za którego w 2022 roku otrzymał Srebrne Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 2005 – 2008 był wiceprzewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Członek Europejskiej Akademii Filmowej.Michał Rosa, to scenarzysta, reżyser i wykładowca Szkoły Filmowej im Kieślowskiego w Katowicach. Jest autorem "Gorącego czwartku", "Farby", "Ciszy", "Co słonko widziało", "Rysy", "Szczęścia świata" i "Piłsudskiego", reżyser seriali "Czas honoru" i "Osiecka". Współscenarzysta "Filipa".Z kolei nagrodę za scenariusz serialu fabularnego otrzymał Jakub Rużyłło, autor "1670". Jakub jest też scenarzystą "The Office PL" i "Sexify 2". Wcześniej, pod pseudonimem Muflon, wielokrotny mistrz raperskich bitew freestyle'owych.Nagroda za całokształt twórczości powędrowała w ręce legendarnego scenarzysty Andrzeja Mularczyka - autora niezapomnianej sagi o rodzinach Kargulów i Pawlaków "Sami swoi". Na podstawie jego scenariuszy powstało 40 filmów. a także serial telewizyjny "Dom". Współtworzył również scenariusz do filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Pod pseudonimem Andrzej Jurek wspólnie z Jerzym Janickim napisał scenariusz filmu "Liczę na wasze grzechy". W 2010 roku otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2011 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.Nagrodę specjalną za wyjątkowe zasługi dla środowiska filmowego otrzymał Michał Komar. Autor szeregu rozmów-rzek (m.in. z Władysławem Bartoszewskim, Wojciechem Pszoniakiem, Stefanem Mellerem i Krzysztofem Kozłowskim), esejów ("Piekło Conrada", "Prośba o dobrą śmierć", "Zmęczenie" i in.), powieści ("Trzy", "Wtajemniczenia", "Skrywane"). Współautor scenariuszy filmowych i tv ("Szpital Przemienienia", "Olimpiada 40", "Syberiada Polska", "Defekt", "Lord Jim" i in.). Jest przewodniczącym zarządu Sekcji Autorów Dzieł Filmowych i Telewizyjnych ZAiKS, od 2012 roku zastępca przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W 2013 roku został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"[5], a w 2015 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.Laureaci za scenariusz do filmu i serialu wyłonieni są drogą głosowania przez ogół członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich. Natomiast nagrody specjalną i za całokształt przyznaje Zarząd.Nagrody za scenariusz mają podkreślić rolę autorów i autorek scenariusza w świadomości nie tylko środowiska, ale również widzów."W Polsce dynamicznie rośnie rola, liczebność i widoczność scenarzystów w procesie tworzenia filmów i seriali. Dotychczasowe postrzeganie scenarzysty jako funkcji pomocniczej, zmienia się wyraźnie na naszych oczach. Gildia Scenarzystów Polskich inicjuje te zmiany, jest istotnym miejscem spotkań polskich scenarzystów, a nasze coroczne nagrody są ważnym dla nas podsumowaniem". - mówi Krzysztof Rak, scenarzysta filmów "Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" i serialu "Powrót".