Najbrutalniejszy film roku dostanie sequel

Zwiastun filmu "In a Violent Nature"

Kogo będzie masakrował Johnny?odwołuje się do tradycji amerykańskiego slashera (np. " Piątek trzynastego "). Tym razem seryjnym zabójcą okazuje się Johnny. Legendarny zabójca powstaje i zaczyna przemierzać okolicę w poszukiwaniu swojej własności. Przy okazji zaczyna rzeź wśród grupy nastolatków.Oryginał był tak krwawy, że amerykańscy cenzorzy chcieli mu wystawić. Dystrybutor zdecydował się na wprowadzenie filmu bez kategorii wiekowej, co sprawiło, że wiele kin odmówiło jego pokazywania.Mimo to w pierwszym weekend zajął w box offisie ósme miejsce. W sumie w Ameryce zarobił 4,2 mln dolarów. Aktualnie jestSzczegóły kontynuacji nie są na razie znane. Wiemy jednak, że za fabułęodpowiadać będzie autor oryginału. Powrócą również producenciInformacji o realizacji kontynuacji towarzyszyła publikacja plakatu sequela, który znajdziecie poniżej: