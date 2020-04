Największe hity Take That usłyszymy w kinie

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanek Take That . Film inspirowany piosenkami boysbandu powstanie i nosi tytuł "Greatest Hits".Musical będzie adaptacją teatralnego przedstawienia, dla którego punktem wyjścia były właśnie piosenki Take That. Jest to historia pięciu 16-latek z północno-zachodniej Anglii, które w 1992 roku mają bzika na punkcie popularnego boysbandu. Zespół w filmie/przedstawieniu jest fikcyjny, ale piosenki przez niego śpiewane są prawdziwe - to hity Take That. Następnie historia przenosi się lata później i pokazuje, gdzie teraz znajdują się dawne fanki boysbandu.Obecnie trwa proces obsadzania ról. Za choreografię odpowiadać będzie Drew McOnie (" Zanim się pojawiłeś "). Zdjęcia powinny ruszyć jeszcze w tym roku.