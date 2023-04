Netflix podjął decyzję w sprawie "Big Mouth" i "Zasobów Ludzkich". Czy to koniec Potworów Hormonów?

To koniec "Big Mouth" i "Zasobów Ludzkich"

O czym opowiada "Big Mouth"?

O czym opowiadają "Zasoby ludzkie"?

Nie mamy dobrych wieści dla fanów animacji dla dorosłych. Jak podaje portal The Hollywood Reporter, Netflix podjął decyzję o zakończeniu dwóch seriali:i jego spin-offu zatytułowanegoPrzygoda z Potworami Hormonami dobiega końca. Netflix podjął decyzję o zakończeniu produkcjina ósmym sezonie. Data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo jednak, że zostanie on wyemitowany w przyszłym roku. Aktualnie czekamy na sezon siódmy.mają zakończyć się na drugim sezonie.– skomentował Nick Kroll Serialzadebiutował na Netfliksie w 2017 roku. Do tej pory doczekał się siedmiu sezonów. Zobaczcie zwiastun:to serial animowany dla dorosłych liczący 10 półgodzinnych odcinków pełnych sprośnych żartów. Opowiada o fascynującym, ale i koszmarnym okresie w życiu nastolatków — dojrzewaniu. Twórcami serialu jest dwóch przyjaciół będących imiennikami głównych bohaterów:) oraz).Twórcy przebojowej, nagradzanej animacji dla dorosłychprzygotowali jeszcze bardziej kontrowersyjny i jeszcze bardziej sprośny serial.W spin-offie poznamy kulisy codziennego życia stworów, takich jak Potwory Hormony, Kicie Deprechy czy Czarodzieje wstydu, które towarzyszą ludziom w każdym aspekcie życia, od dojrzewania przez rodzicielstwo aż po jesień życia. Choć głównymi bohaterami są tu potwory, szybko okazuje się, że i one mają wiele ludzkich cech.