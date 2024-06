Netflix przedstawia najciekawsze premiery lipca 2024

Weteran Will Sharp, zdesperowany, by zdobyć pieniądze, zwraca się o pomoc do swojego przybranego brata Danny'ego. Danny, przestępca z kryminalną przeszłością, oferuje mu w zamian wielką zdobycz. Kiedy jednak ich skok kończy się fiaskiem, zdesperowani bracia porywają karetkę pogotowia z rannym funkcjonariuszem policji i sanitariuszką na pokładzie. Will i Danny zmuszeni są uciekać przed policją, utrzymać zakładników przy życiu i nie pozabijać się nawzajem, a wszystko to podczas najbardziej szalonej ucieczki, jaką widziało Los Angeles.