Prince bohaterem dokumentu, którego nie zobaczymy

Prince: dokument o muzyku powstał. Ale nie zostanie pokazany

Getty Images © Mike Coppola

Prince na ekranach

Zwiastun filmu "Purpurowy deszcz"

W reportażu autorstwa Matthew Belloniego dla portalu Puck dziennikarz odkrywa kulisy powstawania tajemniczego filmu. Okazało się, żeWtedy Netflix wykupił prawa do realizacji od zarządzających majątkiem zmarłego.. Jego ostatnim projektem jest nagradzany film " O.J.: Made in America ", który przyniósł twórcy Oscara. Od 2018 roku nie stworzył jednak nowego projektu, w ukryciu pracując nad dokumentem o muzyku. Na stanowisku reżysera zastąpił Avę DuVernay (" XIII poprawka ").Tak jak w przypadku swojego poprzedniego filmu, reżyser też pozwolił sobie rozbudowaną opowieść. Belloni donosi, żeW międzyczasie majątek Prince’a został podzielony na dwie części. Jedna ze stron nie chce zgodzić się na emisję dokumentu. Oficjalnym powodem jest umowa z platformą streamingową, według której na ekranie miał ukazać się sześciogodzinny materiał. Przedmiotem sporu ma być też treść filmu, która nie podoba się spadkobiercom. Edelman nie ma zamiaru iść na ustępstwa i skracać czy zmieniać swojego dzieła.Najpopularniejszym filmowym projektem muzyka jest inspirowany jego życiem i muzyką film " Purpurowy deszcz " z 1984 roku. Prince zdobył Oscara za najlepszy oryginalny dobór piosenek. Artysta był również nominowany do Złotego Globu za "When Doves Cry" z tego samego filmu oraz – ponad dwie dekady później – za "The Song of the Heart" z " Happy Feet: Tupot małych stóp ". Reżyserowany przez piosenkarza melodramat " Zakazana miłość " przyniósł mu jednak aż 5 Złotych Malin, w tym dla najgorszego filmu roku.