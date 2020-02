Nie żyje Kirk Douglas

Getty Images © Radio Times



Świat kina doznał bolesnej straty. W wieku 103 lat zmarł aktor Kirk Douglas Kirk Douglas urodził się w 1916 roku jako Issur Danielovitch Demsky, syn żydowskich emigrantów z Czausy (ówczesna Rosja, dziś Białoruś). Nazwisko na Kirk Douglas legalnie zmienił przed wstąpieniem do armii. W czasie II wojny światowej służył jako oficer komunikacyjny na okręcie podwodnym. Douglas marzył o byciu aktorem od dziecka. Zaczął się spełniać w tym zawodzie po powrocie do cywila. Początkowo pracował w radiu, grywał w reklamach, występował w teatrze. Douglas widział się na scenie. Do kina przekonała go jego przyjaciółka Lauren Bacall . To dzięki niej debiutował na dużym ekranie w filmie z 1946 rokuNa docenienie przez krytyków, widzów i środowisko filmowe nie musiał długo czekać. Już w 1950 roku otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara za film. Ponownie został nominowany w 1953 roku za rolę w filmiei 1957 za. Niestety za każdym razem przegrywał. Otrzymał jedynie honorowego Oscara w 1996 roku.Innymi filmami z pamiętnymi rolami Douglasa są też:Z aktorstwem pożegnał się na początku XXI wieku.