Nadchodzi nowy "Hellraiser"! Legenda wraca jako Pinhead

Doug Bradley powraca jako Pinhead!

Zobacz zwiastun gry "Clive Barker’s Hellraiser: Revival"

Na tym nie koniec dobrych wiadomości. W obsadzie gry znalazł się aktor, czyli kultowyz cyklu filmowego " Hellraiser ". To jego powrót do tej roli po prawie dwóch dekadach przerwy!Zaodpowiadają Saber Interactive i deweloper Boss Team Games. Gra pomyślana została jako horror z elementami akcji z rozwiniętą fabułą. W opracowaniu scenariusza pomagał samTytuł nie ma jeszcze daty premiery, ale ma trafić na konsole, a także naBohaterem gry jest Aidan, który musi odblokować moce zamknięte w tajemniczej kostce, jeśli chce pomóc swojej dziewczynie wydostać się z piekielnej otchłani. Aiden zawiera pakt z Pinheadem , co okazuje się być bronią obosieczną. Na jego drodze stanie kult oddający cześć Pinheadowi i Cenobitom. Porażka oznacza cierpienie...