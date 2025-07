Gwiazda "Do ostatniej kości" w debiucie rapera dla A24

Frank Ocean kręci film na A24

Taylor Russell – skąd ją znamy?





Na razie nie wiadomo absolutnie nic na temat fabuły filmu. Nie wiadomo też, kiedy możemy się spodziewać premiery. Ponieważ jednak Frank Ocean cieszy się dużą popularnością jako muzyk, także zainteresowanie wokół jego reżyserskiego debiutuj jest duże.Russell nie będzie jedyną gwiazdą produkcji. Do głównej roli dołącza również David Jonsson , który grał ostatnio Andy'ego w filmie " Obcy: Romulus ".Taylor Russell to kanadyjska aktorka, która zdobyła popularność dzięki roli w filmie " Do ostatniej kości Luki Guadagnino . Jej talent zauważono już wcześniej w takich produkcjach jak " Escape Room: Najlepsi z najlepszych " i " Zagubieni w kosmosie ". Występ w debiucie Franka Oceana może być kolejnym ważnym krokiem w jej karierze.Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren ( Taylor Russell ), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee ( Timothée Chalamet ), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.