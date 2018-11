Nie żyje twórca serialu "SpongeBob Kanciastoporty"

Getty Images © Mark Mainz



Zmarł Stephen Hillenburg , twórca niezwykle popularnego serialu animowanego. Miał 57 lat. Hillenburg urodził się w Oklahomie. Od zawsze interesował się fauną i florą mórz i oceanów. Uczył nawet biologii w Orange County Marine Institute. W drugiej połowie lat 80. zainteresował się animacją, kończąc California Institute of the Arts.Wkrótce po zakończeniu nauki nawiązał współpracę z kanałem Nickelodeon tworząc dla niego serial animowany. W 1999 roku swoją premierę miał jego drugi i najważniejszy serial -. Doczekał się on ponad 250 odcinków, dwóch filmów kinowych, musicalu na Broadwayu, a jego twórcy przyniósł kilka statuetek Emmy.W marcu ubiegłego roku Hillenburg ujawnił, że zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalną i postępującą chorobę neurodegeneracyjną.