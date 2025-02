Nie chcielibyście u nich pracować. Top 5 szefów z piekła rodem

O filmie "RoboCop" (1987)

O filmie "Clerks – Sprzedawcy" (1994)

O filmie "Diabeł ubiera się u Prady" (2006)

O serialu "The Boys" (2019–)

O serialu "Rozdzielenie" (2022–)

"Rób w życiu to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia", mawiają. Ale jest ktoś, kto nawet najwspanialszą pracę potrafi zamienić w piekło. Poznajcie top 5 najgorszych szefów – z dużego i małego ekranu.Kiedy dobry glina ( Peter Weller ) zostaje napadnięty przez bezwzględnych kryminalistów, grupa lekarzy i naukowców ratuje mu życie przekształcając go w cyborga zwanego Robocopem. Niepokonana maszyna do walki z przestępczością zaczyna jednak przypominać sobie wydarzenia z przeszłości i twarze osób, które zaatakowały go na służbie. Poza sprawiedliwością Robocop zaczyna pragnąć jednego... zemsty!Szalony i dziki dzień z życia niezwykłych sprzedawców lokalnego supermarketu i okolicznej wypożyczalni wideo. Niewybredny dowcip i ich "zakładowe" wybryki nadają zupełnie nowego znaczenia obsłudze klienta. Dante i Randal stają twarzą w twarz z rewią nieprzewidywalnych kupujących. Ich podejście do pracy wcale nie wyklucza tak niecodziennych zajęć jak gra w hokeja na dachu, wizyty w domu pogrzebowym czy dogłębnej analizy własnego życia miłosnego. A to jeszcze nie wszystko nim przyjdzie rozliczyć się z kasy…Młoda dziewczyna zdobywa upragnioną pracę w jednym z najbardziej prestiżowych nowojorskich magazynów poświęconych modzie, mając nadzieję, że otworzy jej to drogę do wielkiej kariery. Pech w tym, że jej bezwzględna szefowa to kobieta z piekła rodem. The Boys " to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.