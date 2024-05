Nintendo potwierdza: zapowiedź Switcha 2 w tym roku fiskalnym!

Testujemy Nintendo Switch OLED

W oświadczeniu opublikowanym wraz z wynikami finansowymi firmy Shuntaro Furukawa, prezes Nintendo, ogłosił między innymi, że firma planuje zaprezentować długo oczekiwanego następcę Switcha w tym roku fiskalnym, czyli do 31 marca 2025 roku. Dodał również, że w czerwcu tego roku podczas wydarzenia Nintendo Direct zostanie ujawniony harmonogram wydawniczy tytułów na drugą połowę tego roku. Nie będzie tam jednak żadnych informacji o następcy Switcha.W opublikowanych we wtorek wynikach finansowych, Nintendo potwierdziło, że sprzedało w minionym roku fiskalnym 15,7 milionów konsol Switch – co nieznacznie przewyższa prognozowane 15,5 miliona – osiągając łącznie 141,32 milionów sprzedanych egzemplarzy do tej pory. Firma przewiduje, że sprzedaż konsol spadnie o 14% do 13,5 milionów w obecnym roku fiskalnym, kończącym się w marcu 2025 roku.Jeśli Switch osiągnie te cele sprzedażowe, będzie blisko pokonania Nintendo DS (154 miliony) i PlayStation 2 (około 160 milionów) i zajmie miejsce najlepiej sprzedającej się konsoli w historii. Czy jego następca powtórzy ten sukces?