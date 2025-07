Tak smakuje kino! Cinema City rozdaje gwarantowane nagrody!

Lato w Cinema City smakuje wyjątkowo. Na kinowym ekranie zobaczymy długo wyczekiwane hollywoodzkie produkcje, takie jak " F1. Film ", " Jurassic World. Odrodzenie ", " Superman ", " Smerfy. Wielki film " czy " Fantastyczna 4. Pierwsze kroki ". Po ponad 20 latach od premiery filmu " Vinci " obejrzeć będzie można też drugą część tej kultowej komedii Juliusza Machulskiego Kamillą Baar w rolach głównych. Tak więc zarówno młodsi, jak i ci nieco starsi widzowie z pewnością znajdą coś dla siebie.Dodatkowo jak co roku, wraz z nadejściem lata, w Cinema City rusza akcja z gwarantowanymi nagrodami. W tym roku odbywa się pod hasłem "Tak smakuje kino" i żeby wziąć w niej udział, wystarczy między 27 czerwca a 31 lipca dokonać zakupu w Cinema City. Sprzedażą promocyjną objęte są zarówno bilety jak i przekąski barowe. Kody promocyjne dołączone są do dowodów zakupu, dokonanych zarówno on-line jak i stacjonarnie.Kody promocyjne należy zarejestrować w formularzu na stronie https://promo.cinema-city.pl Ilość zgłoszeń jest dowolna, z tym, że podczas jednej rejestracji można wprowadzić maksymalnie dwa kody promocyjne. Co równie istotne, kody promocyjne powiązane z zakupem biletów można rejestrować dopiero 60 min. po rozpoczęciu seansu.Promocją objęci są również klienci posiadający abonament kinowy Cinema City Unlimited, którzy swoje bilety mogą rejestrować bez limitów i łączyć je z transakcjami na barze.Zasada jest prosta: im więcej wydajesz, tym większa szansa na bardziej atrakcyjne nagrody.Jeśli wydasz min.lub więcej, możesz liczyć na kupon rabatowy o wartości 10 złotych na zakup Oferty Specjalnej Duet z popcornem lub nachosami, drugi średni lub duży napój gratis albo – darmowy napój ICEE.Jeżeli wydaszlub więcej – możesz wygrać bilet na dowolny seans 2D w cenie 19,90 zł albo 50-procentową zniżkę na zakup Oferty Specjalnej z popcornem, drugi średni popcorn gratis lub drugi bilet na dowolny seans 2D gratis. Jeśli zaś wydasz min. 109 zł lub więcej – masz szansę na darmowy średni popcorn klasyczny lub darmowy bilet na dowolny seans 2D.Każdy sam decyduje, którą z nagród chce dostać. Odbiór wszystkich nagród możliwy we wszystkich kinach Cinema City od 1 do 31 sierpnia.Więcej na temat akcji "Tak smakuje kino" dowiesz się, wchodząc na stronę https://promo.cinema-city.pl Tam też znajduje się regulamin letniej akcji promocyjnej Cinema City.Do zobaczenia w Cinema City!