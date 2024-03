Nowy repertuar kin na Filmwebie! Jeszcze wygodniejszy i z dodatkowymi funkcjonalnościami

Wybierz swoje ulubione kino i przeglądaj seanse w swojej okolicy

Zniżki na bilety i zakupy w kinowym barze

A już wkrótce po wybraniu interesującego seansu jedno kliknięcie przekieruje Was wprost na stronę kina, gdzie kupicie dany bilet. Wyczekujcie nowych opcji!Jakie inne nowości dla Was przygotowaliśmy?Wyszukiwarka nowego repertuaru kin na Filmwebie daje możliwość! Dodaj serduszko przy kinie, do którego chodzisz najczęściej, dzięki czemu zyskasz możliwość szybszego i wygodniejszego przeglądania jego repertuaru.Dodatkowo repertuar kin można przeglądać według wybranych filtrów, np.:! Czyli dokładnie tak, jak będzie to dla Ciebie najwygodniejsze.Przypominamy także, że posiadacze subskrypcji Filmweb+ mogą się cieszyćA kolejne dobre wiadomości już wkrótce. Będziemy Was o nich informować.Dajcie znać, na co wybieracie się do kina.