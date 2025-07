Tego jeszcze nie grali! Nadchodzi aktorski "My Little Pony"

Nadchodzą nowe My Little Pony

Zwiastun filmu "My Little Pony: Nowe pokolenie"

O filmiena chwilę obecną praktycznie nic nie wiemy. Póki co znamy jedynie studio, które wejdzie we współprace z Hasbro, zabawkarskim gigantem, by całość przygotować. To Amazon MGM Studios.Linia zabawek "My Little Pony" powstała w Stanach Zjednoczonych w 1983 roku i okazała się jedną z najlepszych zabawek dziewczęcych, jakie kiedykolwiek wprowadzono na rynek. W 2010 za sprawą serialu animowanego " My Little Pony: Przyjaźń to magia " marka poszerzyła swoją bazę konsumencką o nastoletnich i dorosłych mężczyzn, którzy nazywają siebie "bronies".Zabawki doczekały się całej masy filmów, ale były one przeznaczone przede wszystkim na rynek wideo. Ostatnim tytułem pełnometrażowym pozostaje film z 2021 roku " My Little Pony: Nowe pokolenie ".Ogłoszony aktorski film to jeden z kilku projektów filmowo-serialowych rozwijanych obecnie w Hasbro. Koncern ma w planach m.in. serial oraz film inspirowane najpopularniejszą karcianką świata " Magic: The Gathering" oraz serial inspirowany grą fabularną "Dungeons & Dragons".