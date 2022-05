Obejrzyj i oceń filmy nominowane do Europejskiej Nagrody Publiczności LUX!

LUX – Europejską Nagrodę Publiczności (Nagrodę Publiczności LUX) wprowadzono w 2020 r. Przyznają ją co roku Parlament Europejski i European Film Academy, we współpracy z Komisją Europejską i siecią Europa Cinemas.Jej podwalinę stanowi poprzednia Nagroda filmowa LUX, ustanowiona w 2007 r. jako symbol zaangażowania Parlamentu Europejskiego na rzecz kultury, jak również Nagroda Publiczności przyznawana przez Film Academy People’s Choice Award.Podobnie jak w przypadku pierwotnej Nagrody LUX, jej celem jest budowanie kulturowych mostów porozumienia w całej Europie poprzez promowanie filmów, które dotykają sedna europejskiej debaty publicznej. Nagroda ma sprzyjać zacieśnieniu więzi między polityką a obywatelami dzięki zachęcaniu widzów europejskich do aktywnego udziału w głosowaniu na ulubione filmy.Do finału drugiej edycji konkursu o Nagrodę Publiczności LUX zakwalifikowały się trzy filmy. Zagłosuj i pomóż wybrać zwycięzcę! Możesz ocenić obejrzane filmy przy pomocy systemu punktacji: jedna gwiazdka–słaby, pięć gwiazdek – świetny.Głosowanie na stronie https://luxaward.eu/pl potrwa do 25 maja 2022. Losowo wybrani uczestnicy zostaną nagrodzeni: oddając swój głos masz szansę wziąć udział w ceremonii wręczenia Nagrody Publiczności LUX i spotkać twórców nominowanych filmów, 8 czerwca 2022 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na pokazy nominowanych filmów – odbierz bezpłatną wejściówkę na film w kasie następujących kin:• Poznań Kino "Muza" - 5 maja godz. 18:00 " Aida " (spotkanie po seansie z Antonim Komasą-Łazarkiewiczem , kompozytorem muzyki do filmu), 6 maja godz. 18:00 " Przeżyć ", 7 maja godz. 18:00 " Wielka wolność • Żywiec Kino "Janosik"- 6 maja godz. 20.00 " Aida • Racibórz Kino "Bałtyk" - 6 maja godz. 20.00 Kino Bałtyk- " Przeżyć • Katowice Kino "Światowid" - 6 maja godz. 19.00 " Wielka wolność " (seans filmowy + dyskusja)• Wrocław DCF, Jelenia Góra Kino "Lot", Legnica Kino "Piast", Lubań Kino "Wawel", Wałbrzych Kino Apollo", Żary Kino "Pionier" - 7-9 maja, każdego dnia o godz. 18:00 - seans jednego nominowanego filmu• Warszawa Kino "Kultura" - 13 maja - 19:00 " Wielka Wolność ", 14 maja – 19:00 " Przeżyć ", 15 maja – 19:30 " Aida " (seans filmowy + dyskusja z zaproszonymi gośćmi)• Ostrów Wielkopolski "Ostrowskie Centrum Kultury" - 23 maja godz. 10:00 " Przeżyć Bieżące informacje o pokazach organizowanych przez Biuro Parlamentu Europejskiego znajdziesz na naszych mediach społecznościowych:Facebook: https://www.facebook.com/epwarszawa/ Instagram: https://www.instagram.com/pe_polska/ Twitter: https://twitter.com/Europarl_PL