COVID-19: 12 maja koniec pandemii w Hollywood

To już koniec pandemii COVID-19 w Hollywood! Właśnie Alliance of Motion Picture & Television Producers and Hollywood podjęło decyzję, że wszystkie wprowadzone restrykcje sanitarne zostaną zniesione. Nastąpi to 12 maja.



Niezaszczepieni wrócą normalnie do pracy w Hollywood



Restrykcje covidowe zostały uzgodnione pomiędzy przedstawicielami wytwórni i różnych gildii we wrześniu 2020 roku. Umożliwiło to powrót do realizacji filmów i seriali, nad którymi prace zostały przerwane po wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku.



Pierwotnie restrykcje sanitarne w Hollywood miały funkcjonować do końca kwietnia 2021 roku. Były jednak wielokrotnie przedłużane i zmieniane.



Najbardziej kontrowersyjna zmiana nastąpiła w czerwcu 2021 roku. Zgodnie z wtedy przyjętymi wytycznymi producenci otrzymali możliwość wymagania, by osoby pracujące w tak zwanej Strefie A (plan, gdzie jest bliski kontakt między ludźmi) były zaszczepione przeciwko COVID-19. Brak certyfikatu szczepienia mógł więc skutkować brakiem angażu.



Jest jednak wyjątek od decyzji AMPTP. W przypadku filmów i seriali, nad którymi prace rozpoczęto przed 12 maja, producenci nadal mają prawo do zatrudniania wyłącznie zaszczepionych osób.