Otwórz oczy... i zobacz muzykę

W ramach promocji serialu " Otwórz oczy ", Netflix nawiązał współpracę z artystkami Hanią Rani i Dobrawą Czocher oraz MELT Studio. Projekt inspirowany jest nowym serialem z gatunku thriller i science-fiction. Tak jak serial zanurza się w świecie umysłu, tożsamości i talentu, eksperyment ten ma na celu stworzenie wizualnej interpretacji emocji artystek podczas występu, zapraszając tym samym publiczność do wyjątkowego i intymnego doświadczenia i refleksji nad tym, czym jest talent i jak działa proces kreatywny.MELT rozpoczął swoje przygotowania do projektu oraz badania, zbierając dane z BCI (brain-computer interface) i innych urządzeń podczas serii eksperymentów oraz prób z artystkami. Zgromadzone dane były następnie analizowane wraz z muzyką i innymi danymi, tak aby dowiedzieć się jak najwięcej o Hani i Dobrawie. Następnie sygnały EEG zostały połączone z ruchami mięśni twarzy i wygenerowani wskaźnik wydajności związany ze stanem emocjonalnym artysty.Kuba Matyka i Kamila Staszczyszyn z MELT Studio tak mówią o swoim pomyśle: Nieuchwytny charakter myśli oraz intensywność i niepewność emocji zainspirowały nas do zebrania sygnałów jako płynnych symulacji, które następnie zostały przetłumaczone w czasie rzeczywistym. Naszym celem było uchwycenie w porywający i wciągający sposób efemerycznego spektaklu. Chcieliśmy stworzyć interaktywne, multimedialne doświadczenie zarówno dla artystów, jak i publiczności, które zatrze granice między sztuką a technologią.Utwór wykonany podczas eksperymentu pochodzi z nadchodzącego albumu obu artystek, zatytułowanego 'Inner Symphonies' - doskonale wpisującego się w koncepcję projektu. Utwór 'Dunkel' miał swoją premierę online na potrzeby tego projektu, a wspomniane doświadczenie wydobyło oszałamiające kolory tej muzyki, choć 'Dunkel' oznacza w języku niemieckim 'Ciemność'.Hania Rani: Zastosowana technologia pozwoliła być nam świadkami spektaklu w trakcie jego przeżywania. To bardzo ciekawy proces. Mam jednak nadzieję, że rezultat będzie przede wszystkim rozumiany jako siła muzyki, sztuki i ludzkich emocji.Dobrawa Czocher: Wierzę, że ludzki umysł ma niesamowitą moc, tak jak sztuka ma niesamowitą siłę. Podeszłam do tego projektu z otwartością i ciekawością, co przyniesie i co pokaże o moich emocjach, czyli o tym, co dzieje się we mnie, w nas, kiedy wykonujemy muzykę.Wyzwania uchwycenia tego wydarzenia podjąć się reżyser Andrzej Dragan: To przedsięwzięcie było unikalnym połączeniem sztuki i technologii, które stworzyło wciągające doświadczenie złożone z emocji artystów, a także pozwoliło publiczności poczuć muzykę wszystkimi zmysłami.Wydarzenie na żywo zostało zarejestrowane w Instytucie Energetyki w Warszawie.O SERIALU OTWÓRZ OCZYJulka trafia do centrum leczenia amnezji w następstwie tragicznego wypadku. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest takim, jakim się wydaje.O ARTYSTKACHDla Hani Rani i Dobrawy Czocher, polskiego duetu, który właśnie nagrał swój pierwszy autorski album 'Inner Symphonies', muzyka i przyjaźń są całkowicie splecione. Przyjaźnią się odkąd jako nastolatki rozpoczęły naukę w szkole muzycznej w Gdańsku. Łączy je przede wszystkim duch przygody i ciekawości. Nawet kiedy życie prowadziło ich różnymi ścieżkami, ich przyjaźń wciąż trwała. Hania - pianistka i kompozytorka z dwoma solowymi albumami i zbiorem piosenek napisanych dla Kina, Teatru i Widowisk Artystycznych; Dobrawa - wiolonczelistka solowa Filharmonii Szczecińskiej. W 2015 roku współpracowały nad albumem Biała Flaga, na którym znalazły się ich własne aranżacje muzyki gwiazdy polskiego rocka Grzegorza Ciechowskiego, co dało im przedsmak sukcesu nagraniowego i doprowadziło do jeszcze ambitniejszego projektu 'Inner Symphonies'.