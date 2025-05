Nowy dystrybutor PlayStation w Polsce!

Wielka zmiana na polskim rynku gier – od 1 maja 2025 roku firma PLAION Polska stała się oficjalnym dystrybutorem produktów PlayStation w naszym kraju. Nowa umowa obejmuje konsole, gry oraz akcesoria sygnowane znakiem PlayStation, a celem współpracy jest wzmocnienie lokalnej obecności marki i budowanie jeszcze silniejszej społeczności graczy.



"Nasza współpraca z Sony Interactive Entertainment, firmą stojącą za PlayStation, to dla nas wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim cenna okazja, by lepiej sprostać potrzebom naszej wspólnej społeczności w Polsce" – powiedział Maciej Turski, General Manager PLAION Polska.



Dla PLAION to kolejny strategiczny krok na drodze rozwoju. Firma działa globalnie w branży rozrywki, prowadząc osiem studiów tworzących gry, piętnaście regionalnych biur wydawniczych oraz zarządzając markami takimi jak Deep Silver czy PLAION PICTURES. W portfolio firmy znajdują się zarówno gry w formacie fizycznym i cyfrowym, jak i produkcja gadżetów czy usługi dystrybucyjne.



PlayStation od lat cieszy się w Polsce ogromną bazą lojalnych fanów, a sama marka ma silną pozycję na lokalnym rynku. W ostatnich miesiącach w sieci pojawiały się spekulacje na temat zamknięcia polskiego oddziału Sony, co budziło obawy wśród graczy. Dzisiejsze ogłoszenie to jasny sygnał, że rodzimi użytkownicy PlayStation nadal mogą liczyć na silne wsparcie, dystrybucję i obecność marki nad Wisłą.