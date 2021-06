Paczka SPORT i FILM w nowych ofertach CANAL+

CANAL+ wprowadza do sprzedaży paczkę FILM z dostępem do 12 kanałów premium CANAL+ i HBO oraz paczkę SPORT z dostępem do 12 kanałów premium CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Nowe paczki są oferowane razem z dostępem do jednego z czterech pakietów z dodatkowymi kanałami telewizyjnymi już od 50 zł/mies. oraz dostępem do CANAL+ online bez dodatkowych opłat.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Telewizją Polską S.A. abonenci CANAL+ będą mogli zobaczyć w najwyższej jakości obrazu mecze UEFA EURO 2020 transmitowane na kanale TVP 4K, który zostanie uruchomiony przez nadawcę specjalnie na czas mistrzostw i będzie dołączony do oferty CANAL+.Nowa propozycja CANAL+ pozwala w prosty sposób wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do swoich zainteresowań:JEŚLI KOCHASZ SPORT i rywalizację na najwyższym poziomie wybierz paczkę SPORT z kanałami CANAL+ i Eleven Sports z transmisjami rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, Serie A, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, Formuły 1, turniejów cyklu WTA Tour oraz ofertą kanałów Polsat Sport Premium z meczami Ligi Mistrzów UEFA.JEŚLI KOCHASZ KINO i porywające historie z najlepszych seriali wybierz paczkę FILM z dostępem do CANAL+, HBO i HBO GO z ofertą nagradzanych seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji od największych wytwórni filmowych (m.in. FOX, Warner Bros, DreamWorks, Disney, Universal), hitów kinowych, oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. " Klangor ", " Król ", " Żmijowisko ", " Belfer ", " Kruk ") oraz kultowych seriali HBO.