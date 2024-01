Pan Kleks przywitał uczestników pokazu "Akademii Pana Kleksa"

Przed seansem filmu " Akademia Pana Kleksa " na salę kinową Multikina Złote Tarasy weszły dwa Wilkusy, a zaraz za nimi Pan Kleks. Zajęli miejsca w pierwszym rzędzie i zaczęli jeść popcorn. Po chwili Ambroży Kleks zatrzymał blok reklamowy i przywitał uczestników tego wyjątkowego wydarzenia. Widzowie mogli również zrobić sobie zdjęcie z tytułowym bohaterem najnowszego filmu w reżyserii Macieja Kawulskiego oraz z Wilkusami. Niespodziankom nie było końca, bo dla każdego Multikino przygotowało również prezenty, które czekały na fotelach w sali kinowej. W czasie filmu wiele razy było słychać śmiech dzieci, a po seansie widzowie dwa razy bili brawo.Jest to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.