Pasjonaci tworzenia gier poszukiwani!

Te wyjątkowe inicjatywy, organizowane przez Fundację Teatrikon, oferują młodym twórcom możliwość pracy nad własnymi grami komputerowymi pod okiem branżowych ekspertów. Zespoły będą pracować nad własnymi grami przez kilka miesięcy pod okiem specjalistów i specjalistek z branży. Na zwycięzców czekają m.in. warsztaty w profesjonalnym studiu gier.Wyniki badań statystyki publicznej oraz serwisów i firm analitycznych, a także rekrutujących do pracy wskazują, że informatycy, w tym programiści, analitycy i projektanci, są ciągle poszukiwani na polskim rynku pracy, podobnie jak w Europie. Rozwijanie talentów informatycznych i organizacja działań związanych w branżą game dev to istotne działania Fundacji od 2017 roku. W tym roku rozpocznie się już trzecia edycja Turnieju Trójgamicznego oraz druga Cyberiady.Przy tworzeniu gier możemy się nauczyć współpracy, przekraczania własnych granic i o tym są właśnie nasze Mistrzostwa – chcemy uczyć młodych ludzi zdobywania nowych kompetencji i poszerzania swoich horyzontów – mówi Darek Figura, Prezes Zarządu Fundacji Teatrikon. – Musimy przecież tutaj użyć różnych umiejętności od graficznych, plastycznych, tworzyć fabuły i mechaniki. Jest to dziedzina, która podobnie jak film czy teatr, wykorzystuje potencjały zespołów różnorodnych.Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych to świetna okazja, aby rozwijać umiejętności w zakresie projektowania, zdobywać cenne doświadczenia i nawiązywać kontakty w branży. Projekty dają przestrzeń, w której pasjonaci tworzenia gier mogą wspólnie pracować nad innowacyjnymi projektami, poznawać tajniki branży gamingowej i uczyć się współpracować z innymi. To nie tylko rywalizacja, ale też szansa na znajomości i współdzielenie pasji z innymi młodymi osobami z całej Polski.Wydarzenia, które realizujemy zarówno w jednym jak i drugim projekcie, obejmą zasięgiem całą Polskę. Planujemy w listopadzie aż 25 wydarzeń inauguracyjnych, a na przełomie listopada i grudnia kolejne 15 kilkudniowych wyjazdów warsztatowych dla zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek - tłumaczy Joanna Ciesielka z zespołu koordynatorskiego.Co warte podkreślenia, w projekcie istotną rolę będą pełnili też opiekunowie drużyn. Nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych i z uczelni również znajdą dla siebie ciekawe aktywności i szansę na poniesienie kwalifikacji. Planowana jest m.in. publikacja “Nauka w gamedevie - Gamedev w nauce” i inauguracja sieci gamedevowych akademików.Rekrutacja Zespołów do Turnieju Trójgamicznego i Cyberiady trwa od 10 do 21 października 2024. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży realizuje projekty skierowane do młodzieży od 2010 roku. Jej działania skupiają się w trzech działkach: twórczość, edukacja i animacja. Od początku działalności pomaga młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału, a także tworzy przestrzeń do realizacji celów i marzeń. Od 2016 roku prowadzi różne działania związane z branżą game dev, w tym wszystkie dotychczasowe Mistrzostwa Projektowania Gier Komputerowych.