Producenci "Przełęczy ocalonych" wracają na front

Argent Pictures () oraz Mandalay Pictures przygotowują film o słynnej amerykańskiej 10. Dywizji Górskiej z czasów II Wojny Światowej.Produkcja będzie oparta na książce McKaya Jenningsa. To kronika dziejów wspomnianej dywizji, zrekrutowanej w dużej mierze z wieloletnich miłośników wysokogórskiej wspinaczki, ludzi uzależnionych od adrenaliny oraz bogaczy z zamiłowaniem do alpinizmu. Ich dowódcą i pomysłodawcą jednostki został amator narciarstwa Charles Minot "Minnie" Dole. Mężczyźni najpierw przeszli wyczerpujące szkolenie w Górach Skalistych, by następnie walczyć w Apeninach z Niemcami. Wkrótce przeprowadzili jeden z najsłynniejszych nocnych wysokogórskich ataków na niemieckie linie zaopatrzenia.Reżyserem i scenarzystą został Bill Holderman