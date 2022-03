Przerażająco dobra gra!

My kontra potwory

Jak pokonać potwory?

Zasady gry

Cechy gry:

Zawartość pudełka:

Filmy o potworach od zawsze cieszą się ogromną popularnością. Zwłaszcza wytwórnia Universal podarowała światu wiele niezapomnianych (i przerażających!) postaci – teraz aż siedem z nich można pokonać w kooperacyjnej grze Horrified – bestsellerowej pozycji wydawnictwa Ravensburger, która już od teraz jest dostępna w polskiej wersji językowej.Mechanika gry jest szybko przyswajalna – jesteśmy my (czyli gracze i graczki) oraz oni (potwory!). Gramy wspólnie przeciwko potworom, które nawiedziły bezbronne miasteczko. Naszym zadaniem jest pokonanie ich oraz uratowanie mieszkańców. Z kim gramy?W pudełku znajdziemy następujące potwory: Drakulę, Mumię, Niewidzialnego Człowieka, Potwora z Czarnej Laguny, Frankensteina wraz z jego Narzeczoną i Wilkołaka.Horrified to gra kooperacyjna, czyli wygrać (albo przegrać) można tylko zespołowo – wspólnie ustalacie, z iloma potworami chcecie walczyć (im więcej, tym trudniej), a pokonanie każdego z nich wymaga wypełnienia innego zadania.By pokonać:- Drakulę – musicie roztrzaskać wszystkie trumny;- Mumię – należy złamać prastarą klątwę, a następnie przeprowadzić pochówek Mumii;- Niewidzialnego Człowieka – trzeba dostarczyć policji dowody na istnienie Niewidzialnego Człowieka, a następnie złapać go w pułapkę;- Potwora z Czarnej Laguny – znajdźcie ukryte legowisko tego Potwora, po czym go przepędźcie;- Frankensteina wraz z jego Narzeczoną – musicie nauczyć, co to znaczy być człowiekiem, by mogli żyć w zgodzie z ludźmi;- Wilkołaka – uleczy lekarstwo na likantropię (wilkołactwo), które musicie mu zaaplikować.Każdy z uczestników gry wciela się w jednego z Bohaterów. Oprócz Potworów i walczących z nimi Bohaterów, w miasteczku znajdują się również jego Mieszkańcy.Bohaterowie posiadają unikalne umiejętności, a Potwory – unikalne zdolności specjalne, które mogą zostać aktywowane w momencie ataku. Zarówno Bohater jak i Mieszkaniec zostają pokonani po jednym celnym ciosie (chociaż nasi herosi nie byliby Bohaterami, gdyby nie wracali do gry w szpitalu), ale łączy się to ze zwiększająca się grozą, a gdy znacznik Terroru trafi na siódme pole, miasteczko zostaje zniszczone, a gracze (Bohaterowie) przegrywają. Bohaterowie wygrywają tylko w wypadku, gdy uda im się pokonać wszystkie Potwory (przed rozpoczęciem gry można zdecydować o liczbie Potworów).Bohaterowie i Potwory wykonują tury naprzemiennie – o ruchach Potworów decydują karty (determinują daną turę oraz to, który Potwór zaatakuje tym razem).Pamiętaj! Żeby wygrać, musicie współpracować!• wiek graczy: od 10. roku życia• liczba graczy: 1 - 5• czas gry: około 60 minut1 plansza, 6 Plansz Potworów, 7 figurek Potworów, 7 odznak Bohaterów, 7 pionków Bohaterów, 10 pionków Mieszkańców, 20 podstawek, 60 żetonów Przedmiotów, 20 żetonów Potworów, 1 znacznik Terroru, 1 znacznik Szału, 30 kart Potworów, 20 kart bonusów, 5 kart pomocy, 1 woreczek na Przedmioty, 3 kości ataku, 1 instrukcja.