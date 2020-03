Psychotest: Który film na Paramount Channel powinieneś obejrzeć?

Z okazji 5-lecia stacja przygotowała maraton filmowych hitów. W specjalnej ramówce Paramount Channel HD widzowie będą mieli okazję obejrzeć swoich ulubionych bohaterów w hitowych produkcjach. Odpowiedz na kilka pytań i sprawdź, co powinieneś obejrzeć. Psychotest znajdziesz TUTAJ Stacja przygotowała także szereg niespodzianek i atrakcji dla wszystkich koneserów dobrego kina. Wystartował konkurs, w którym do wygrania będą wyjątkowe nagrody, m.in. bluzy, walizki, aparaty Instax oraz stylowe butelki na wodę sygnowane logo Paramount Channel HD.Na tym jednak nie koniec! Dla wszystkich, którzy marzą o doświadczeniu amerykańskiego snu i świata filmu, Paramount Channel HD przygotował nagrodę specjalną - trzydniowy wyjazd do Los Angeles z ekskluzywnym zwiedzaniem wytwórni Paramount Studios. Zasady konkursu są bardzo proste: wystarczy wejść na stronę Paramount Channel, wybrać jeden z pięciu urodzinowych filmów i podsumować go w jednym zdaniu. Najbardziej kreatywne i zabawne propozycje zdobędą nagrody.Konkurs potrwa doWięcej szczegółów na stronie www.konkurs.paramountchannel.pl