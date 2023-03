Różnorodność? Na platformach tak, w kinach nie

Hollywood stawia na różnorodność, ale tylko na platformach

Różnorodność się sprzedaje

Autorzy Raportu wskazują, że choć w długoterminowej perspektywie zauważalny jest spory postęp, to w ostatnim roku branża filmowa spadła do poziomu z 2019 roku.Szczególnie w przypadku produkcji kinowych. Wytwórniom łatwiej przychodzi angażowanie zróżnicowanych rasowa pracowników przypadku produkcji powstających na potrzeby platform streamingowych.Dotyczy to każdej grupy zawodowej.16,8% reżyserów filmów kinowych nie było białych, a w przypadku platform wskaźnik wzrósł do 23%12,4% scenarzystów filmów kinowych nie było białych, a w przypadku platform wskaźnik wzrósł do 20%21,6% odtwórców głównych ról filmów kinowych nie było białych, a w przypadku platform wskaźnik wzrósł do 33,3%36,1% członków obsad filmów kinowych nie było białych, a w przypadku platform wskaźnik wzrósł do 42,5% i był bliski temu, ile jest ich w rzeczywistej populacji AmerykiPodobnie ma się kwestia z zatrudnianiem kobiet.14,6% osób odpowiedzialnych za reżyserię filmów kinowych to kobiety, w przypadku platform - 25%27% osób odpowiedzialnych za scenariusze filmów kinowych to kobiety, w przypadku platform - 36%38,6% głównych ról w filmach kinowych grały kobiety, w przypadku platform - 48,5%41% obsad filmów kinowych stanowiły kobiety, w przypadku platform - 44%.Z Raportu UCLA wynika również, że różnorodna obsada zwiększa szanse na globalny sukces.