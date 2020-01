Reżyser "Nie oddychaj 2" wybrany

3 2 1







Wiemy już kto wyreżyseruje drugą część dreszczowcaZa kamerą, sequela kasowego przeboju (152 mln $ wpływów przy budżecie rzędu 10 mln), stanie Rodo Sayagues - współautor scenariusza do pierwszego filmu. Będzie to jego reżyserski debiut.opowiada historię grupy nastolatków, którzy włamują się do domu niewidomego mężczyzny, weterana wojennego. Jego ślepota ma stać się naturalnym ułatwieniem dla młodych bandytów, tymczasem okazuje się pułapką. Niewidomy mężczyzna szybko z ofiary staje się katem, prowadząc okrutną, brutalną, bezlitosną grę z włamywaczami. Jest przy tym sprawiedliwy - kiedy wyłącza światło, mówi uczciwie "Teraz wszyscy widzimy to samo". Ale to dopiero początek psychologicznej gry o przetrwanie.W głównej roli powróci Stephen Lang Sam Raimi , który pracował z Alvarezem przy remake'u, twierdzi, że nigdy wcześniej nie słyszał równie dobrego pomysłu na sequel.