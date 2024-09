SOUNDS OF SILENTS 2. Warszawskie Dni Filmu Niemego

SOUNDS OF SILENTS to niecodzienne połączenie kina niemego – odrestaurowanych filmów pełno- i krótkometrażowych – z wykonywanymi na żywo, unikatowymi aranżacjami. Dziś dawne filmy połączone z nowoczesnymi brzmieniami zyskują dodatkową wartość dzięki dialogowi dwóch wrażliwości: artystów muzyków z artystami filmowymi sprzed stu lat. Jest to wzbogacające doświadczenie, zarówno dla miłośniczek i miłośników kina, jak i fanek i fanów muzyki.Projekcje poprzedzą wprowadzenia filmoznawcze. Program uzupełnią seanse dla młodej widowni połączone z warsztatami kreatywnymi. W ramach wydarzeń towarzyszących w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy odbędzie się druga część debaty poświęconej roli i odpowiedzialności osób zarządzających w kulturze. Po raz pierwszy w programie wydarzenia pojawiły się także masterclassy, filmowy i muzyczny.SOUNDS OF SILENTS nosi imię menedżerki kultury Anny Sienkiewicz-Rogowskiej.W programie tegorocznej edycji wydarzenia znalazły się m.in.: dramaty psychologiczne z gatunku Kammerspiel " Kryzys G.W. Pabsta i " Sylwester Lupu Picka , fascynująca i jedna z najbardziej oryginalnych produkcji tamtego czasu, filmowa hybryda " Czarownica Benjamina Christensena , arcydzieło francuskiego impresjonizmu " Kobieta znikąd Louisa Delluca oraz obraz jednej z pierwszych reżyserek, Musidory – do głębi hiszpańskie " Słońce i cień ". Filmy będą wyświetlane z napisami polskimi i angielskimi.Pełne metraże poprzedzą najstarsze czeskie "ruchome obrazy", nakręcone już w 1898 roku kinematografem braci Lumière przez Jana Kříženeckiego, a także kolejne filmy z cieszącej się powodzeniem sekcji Pierwsze wredne baby kina. Z kolei seanse krótkometrażowych filmów dla młodszej widowni to idealna okazja, aby odkryć urok niemego kina w nowoczesnej i angażującej formie. W programie znajdą się unikatowe, ręcznie barwione filmy z początku XX wieku, które zachwycają pięknem i magią wczesnej kinematografii. Wszystko to przy akompaniamencie muzyki na żywo w wykonaniu Marleny Ostrowskiej.Inicjatorem i organizatorem SOUNDS OF SILENTS jest zawiązany pod koniec 2022 roku kolektyw Siostry Archeo, zrzeszający byłe współpracowniczki Anny Sienkiewicz-Rogowskiej. Strategicznego wsparcia organizacyjnego udzielają Fundacja Futurospekcja oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Repertuar przeglądu powstał we współpracy z Deutsche Kinemathek, Filmmuseum München, EYE Filmmuseum, La Cinémathèque française, San Francisco Silent Film Festival, Národní filmový archiv, Svenska Filminstitutet, Kino Lorber. Partnerami wydarzenia są Kino Muranów, Czeskie Centrum, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz Fundacja HER Docs, a patronami medialnymi: ARTE, Goethe-Institut i Klatki na oczach. Blog Roberta Siwczyka.Facebook: soundsofsilentswarsawInstagram: @sounds_of_silentsLinkedIn: sounds-of-silents-warszawskie-dni-filmu-niemego