To, czego wszyscy tak bardzo się obawiali, stało się faktem. Dziś o północy czasu Los Angeles (9 rano polskiego czasu) rozpoczął się strajk zorganizowany Amerykańską Gildię Scenarzystów (WGA). Pierwsze pikiety planowane są już na popołudnie.



Dlaczego scenarzyści strajkują?



WGA co kilka lat negocjuje z producentami ogólne warunki pracy, w tym zasady zatrudniania, pensji, opłacania składek zdrowotnych i emerytalnych. Dotychczas obowiązujący kontrakt zbiorowy właśnie wygasł. Negocjacje w sprawie nowego kontraktu trwały półtora miesiąca i nie przyniosły rezultatu.



W oficjalnym komunikacie WGA czytamy:



Decyzja została podjęta po sześciu tygodniach negocjacji z Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount i Sony pod auspicjami Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Komitet Negocjacyjny WGA rozpoczął ten proces z zamiarem zawarcia sprawiedliwej umowy, jednak odpowiedzi studiów były całkowicie niewystarczające wobec kryzysu egzystencjalnego, z którym borykają się scenarzyści.



Scenarzyści oskarżają wytwórnie o tworzenie środowiska wyzysku, w którym zadania scenarzystów zlecane są freelancerom i osobom zatrudnianym na umowy śmieciowe, unikając tym samym kosztów związanych z rzeczywistym zatrudnieniem.



Z kolei AMPTP oskarża WGA, że przyszli na negocjacje z nierealnymi żądaniami, co oznacza, że scenarzyści wcale nie chcieli osiągnąć kompromisu.



Główne punkty niezgody



Najważniejszą kwestią sporną okazały się ogólne zasady wynagrodzenia oraz składek. AMPTP twierdzi, że spełnienie żądań scenarzystów oznaczałoby wzrost wypłat dla nich o 429 miliony dolarów rocznie. Studia były gotowe na podwyżkę w wysokości 86 milionów dolarów.



Scenarzyści domagali się uregulowania wykorzystania sztucznej inteligencji w przygotowaniu/poprawianiu scenariuszy. AMPTP uznało, że skoro sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem, nie może funkcjonować na takich zasadach, jak żywy scenarzysta i zamiast regulacji zaproponowali coroczne spotkania, na których dyskutowano by o wyzwaniach stwarzanych przez nowe technologie.



Ogłoszony właśnie strajk scenarzystów jest pierwszym od tego z 2007-8 roku. Wtedy trwał on 100 dni i doprowadził Hollywood do paraliżu. Wiele projektów upadło, inne były realizowane bez nadzoru scenarzystów.



Pierwszymi ofiarami nowego strajku WGA będą programy na żywo, takie jak wieczorne talk show.