Sekcje 16. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

Długo wyczekiwana retrospektywa arcydzieł tajwańskiego mistrza Edwarda Yanga, kino hongkońskie ostatnich 25 lat i wprawiające w dobry nastrój filmy japońskie. Program uzupełnią konkursowa sekcja Nowe Kino Azji oraz Asian Cinerama, czyli filmy mistrzów. Prezentujemy atrakcje tegorocznych Pięciu Smaków!16. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie filmy będzie można oglądać w warszawskich kinach Muranów i Kinoteka w dniach 16-23 listopada, natomiast edycja on-line potrwa aż do 4 grudnia.Wydarzenie dedykowane jest pamięci naszej drogiej koleżanki Jagody Murczyńskiej.Sprzedaż karnetów rozpocznie się 1 września.Lunarnym patronem tegorocznych Pięciu Smaków jest Wodny Tygrys, reprezentujący energię yang i symbolizujący siłę, witalność oraz pewność w działaniu. Autorem projektów graficznych jest Przemysław Ostaszewski.Co znajdzie się w programie tegorocznych Pięciu Smaków? Oto sekcje festiwalu:to pierwszy w Polsce przegląd twórczości mistrza Tajwańskiej Nowej Fali. Wciąż nieodkryte przez naszą widownię, neomodernistyczne filmy Yanga z architektoniczną precyzją, czułością, a nieraz i ironią portretowały zmieniającą się przestrzeń stolicy – Tajpej. Od obrazu niepewnych, zmąconych politycznymi zawirowaniami lat 60., na tle których Yangowi upływało dzieciństwo; poprzez specyficzne zagubienie tajwańskiego świata w latach 80., kiedy to miasto pulsowało i neonową energią, i kosmopolitarnym wymieszaniem; po melancholijny i przepięknie najntisowy zapis lęków wobec końca milenium. Yang przez prawie dwie dekady w swoich filmach chwytał coś absolutnie wyjątkowego: ten niezwykle złożony stan zawieszenia, w którym od lat zdaje się tkwić Tajwan – w (bez)czasie, w stale modernizującej się przestrzeni, w tożsamościowym pomiędzy. Po latach filmy Yanga doczekały się odrestaurowania, a oglądane dziś zyskują na współczesnym odczytaniu.Partnerem sekcji jest Ministry of Culture, Taiwan.1 lipca 1997 roku, a więc 25 lat temu, Hongkong przeszedł pod zarządzanie administracji chińskiej. Dla zwykłych ludzi był to czas niepewności, dla filmowców - okres wielkich turbulencji. Wysokie niegdyś budżety skurczyły się, a regulowaniem rynku zajął się Pekin. Sprawiło to paradoksalnie, że kino hongkońskie zyskało na różnorodności - pojawili się znakomici twórcy niezależni, którzy czuli się swobodnie w pracy poza wielkimi wytwórniami.Sekcjato najlepsze filmy zrealizowane tam po roku 1997 - emocjonujące kino gangsterskie, które przez dekady było wizytówką Pachnącego Portu, ale też skromne, błyskotliwe filmy, skupiające się na rozedrganej codzienności tego niezwykłego miasta. To zarówno filmy mistrzów, jak i twórców w Polsce nieznanych. Ich wspólnym mianownikiem jest zmiana i poczucie nieuchronnie uciekającego czasu. Zebrane razem są zapisem ewolucji tej kinematografii pod coraz większym naciskiem potężnych sił politycznych.Partnerem sekcji jest Hong Kong Economic & Trade Office Berlin.Z jednej strony kojące w swej prostocie narracje, z drugiej przepełnione absurdalnym humorem komedie – w sekcjizestawione zostaną dwa utarte wizerunki japońskiego kina. W programie znalazło się miejsce m.in. dla kultowej, surrealistycznej komedii " Funky Forest " i najnowszych filmów Shuichiego Okity – jednego z najbardziej empatycznych obserwatorów japońskiej współczesności. Wyraziste historie, od których wręcz bije uniwersalne dobro, jak i przepełnione niezwykłą energią lub szaloną baśniowością filmy – Pięć Smaków zaprasza do spojrzenia na te obrazy Japonii, które zwykle nie znajdują miejsca w narracjach głównego nurtu. Będzie to znakomita okazja do rewizji relacji z naturą, pogłębienia międzypokoleniowego dialogu, czy doświadczenia oczyszczającej siły kobiecej przyjaźni. Jak sama nazwa sekcji wskazuje – tutaj liczyć się będzie, tak po prostu, dobre samopoczucie.to, doskonale znana widzom, sekcja konkursowa Pięciu Smaków. Dziesięć filmów, zrealizowanych przez rozpoczynających kariery, ale już niezwykle zdolnych twórców, składa się na barwną i wymowną panoramę kina azjatyckiego. To obrazy z m. in. Tajwanu, Korei Południowej czy Indii, które chwytają tętno przemian w poszczególnych krajach, naświetlają istotne problemy społeczne i zawsze prowokują do długich dyskusji - także z przybyłymi do Polski twórcami. To spośród tych filmów międzynarodowe People’s Jury wybierze zwycięzcę festiwalu.to filmy uznanych już twórców, którzy od lat zachwycają widzów na światowych festiwalach. To także dzieła, które podbiły serca azjatyckich widzów, notując świetne wyniki w kinach. Poprowadzone pewną ręką, oszałamiające poziomem realizacji - Asian Cinerama to seanse filmów wielkich mistrzów, których poprzednie dzieła witane były z entuzjazmem przez pięciosmakową publiczność.Program 16. edycji festiwalu przygotowują: Marcin Krasnowolski, Jakub Królikowski, Łukasz Mańkowski, Zofia Niziołek i Maja Pielak.Więcej na stronie piecsmakow.pl