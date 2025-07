TOP: Tym bohaterkom lepiej zejść z drogi. Poznaj 5 toksycznych kobiet

TOP: 5 toksycznych kobiet

O filmie "Co się zdarzyło Baby Jane"

O filmie "Obcy: Przebudzenie"

O filmie "Gra wstępna"

O filmie "Hereditary. Dziedzictwo"

O filmie "Tár"

Podobno filmowcy mają tendencję do przedstawiania kobiet w pozytywnym świetle. Jeśli zgadzacie się z tym twierdzeniem, nowy odcinek programu TOP jest właśnie dla was. Poznacie w nim pięć toksycznych bohaterek z wielkiego ekranu. Możemy się założyć, że wolelibyście nie mieć z nimi do czynienia.Baby Jane była dziecięcą gwiazdą. Kiedy dorosła, publiczność zapomniała o niej. Zamiast niej sławę zyskała jej siostra Blanche - nowa gwiazda filmowa Hollywood. Wkrótce na skutek tajemniczego wypadku Blanche staje się niepełnosprawna fizycznie. Jane musi się nią zaopiekować. Ale Jane nienawidzi Blanche...Dwieście lat po śmierci Ellen Ripley ( Sigourney Weaver ), która zginęła w walce z pozaziemskim stworem, grupa naukowców dokonuje wstrząsającego eksperymentu. Wykorzystując próbkę krwi Ripley ... a wraz z nią zarodek obcego, który nosiła w sobie. Naukowcy chcą w ten sposób wyhodować uniwersalną broń - najbardziej zabójczego potwora jakiego widział wszechświat. Szybko staje się jasnym, że eksperyment całkowicie wymknął się spod kontroli. Jedyna nadzieja w Ripley. Ponieważ wykazuje cechy zarówno człowieka jak i obcego, jest jedyną istotą, która może stanąć do walki z przerażającym monstrum. Może liczyć tylko na siebie ... i na tajemniczą Call ( Winona Ryder ).Aoyama to człowiek, który ma trudności z nawiązywaniem kontaktów. Brakuje mu towarzyskiej ogłady, a po siedmiu spędzonych samotnie latach także i śmiałości, by poznać kogoś nowego. Bohater pragnie pięknej, cnotliwej, pracowitej, młodej i skromnej żony. Ale równocześnie nie ma nic przeciwko temu, by kandydatka poddała się procesowi przesłuchania, podczas którego wraz z tysiącem innych dziewcząt ma czekać w kolejce, aby pokazać biust dwóm panom w średnim wieku.Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju… Tár ", z Cate Blanchett w roli ikony muzyki Lydii Tár analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej wpływ i trwałość we współczesnym świecie. Lydia Tár, powszechnie uważana za jedną z największych żyjących kompozytorek/dyrygentek i pierwszą w historii kobiet główną dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkiestry.