Serialowa wersja "Kroniki królobójcy" w tarapatach

Fani trylogii Patricka Rothfussa "Kronika królobójcy" mają kolejny powód do zmartwień. Nie dość, że wciąż nie doczekali się finału historii, to mogą również nie zobaczyć inspirowanego nią serialu. Stacja Showtime, która po zaciętej walce w 2017 roku zdobyła prawa do, teraz uznała, że jest to zbyt kosztowny projekt i z niego zrezygnowała.Lionsgate Television liczy, że znajdzie się ktoś inny, kto przygarnie projekt. Nie jest też jasne, jak decyzja Showtime wpłynie na plany studia dotyczące kinowego widowiska. Kiedy bowiem Lionsgate kupiło prawa do trylogii w 2015 roku, zapowiadało stworzenie całego uniwersum, na które złoży się kinowa ekranizacja i towarzyszący jej serial.Bohaterem cyklu Rothfussa jest Kvothe. Wielki mag, geniusz muzyki, bohater i złoczyńca - namówiony przez Kronikarza - wspomina swe barwne życie. Od dzieciństwa spędzonego w trupie wędrownych aktorów poprzez lata chłopięce spędzone w półświatku mrocznego miasta po szaloną, ale udaną próbę wstąpienia na Uniwersytet. Powoduje nim pragnienie władania magią i zemsty na demonach, które zabiły jego rodziców i cały jego świat obróciły w perzynę.